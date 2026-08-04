Victoria confesó cómo mató a su novio Julián Álvarez: "Él me rompió el celular y lo ataqué"

Victoria Luz Cantero, de 25 años, fue detenida e imputada por la muerte de su novio Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, tras un ataque con arma blanca ocurrido el domingo en una vivienda ubicada en Resistencia, provincia de Chaco, Argentina. La joven habría reconocido ante un policía que atacó a su pareja luego de una discusión.
La información fue revelada por la fiscal del caso, Ana González de Pacce, durante una conferencia de prensa en la Fiscalía N° 2 de Resistencia, junto al procurador general del Chaco, Jorge Canteros.
Según la fiscal, Cantero admitió en el hospital que fue ella quien hirió a Álvarez Guardia. La joven habría relatado que ambos tuvieron una pelea luego de regresar de un boliche y que reaccionó después de una discusión en la que, según su versión, él le rompió el celular.
“Sí, hubo una pelea cuando volvimos de un boliche, discutimos, él me rompió el celular, yo me defendí, reaccioné y lo ataqué”, habría expresado Cantero, según la versión dada a conocer por la fiscalía.
De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió con un cuchillo tipo Tramontina. La fiscal indicó que fueron varias puñaladas y que una herida en el cuello habría provocado que la víctima se desvaneciera. Álvarez Guardia fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando, donde llegó sin vida.
Tras el hecho, el hermano de Cantero y amigo de la víctima, Sebastián Cantero, habría acudido a la vivienda luego de recibir una llamada de Álvarez Guardia, quien le pidió ayuda. Según la fiscalía, al llegar encontró a su hermana nerviosa y con las manos ensangrentadas.
Los investigadores señalaron que la vivienda presentaba signos de desorden, con objetos dañados y manchas de sangre en diferentes sectores. Además, vecinos declararon que escucharon gritos y una discusión durante la madrugada, cuando la pareja había regresado de un local nocturno.
La fiscalía también investiga antecedentes de la relación entre ambos. González de Pacce indicó que no había denuncias de violencia de género realizadas por Cantero, pero sí existía una denuncia presentada por Álvarez Guardia en noviembre de 2025 por daños en su vehículo, aunque la causa fue archivada después de que él no continuara con la acción penal.
Como parte de las diligencias, las autoridades ordenaron peritajes al cuchillo utilizado, al vehículo donde fue trasladada la víctima y al teléfono celular de Álvarez Guardia, que fue encontrado en poder de Cantero y entregado para análisis.
La fiscal afirmó que, hasta el momento, la investigación establece que no participaron terceras personas en la pelea y que continúan las declaraciones de testigos y los análisis forenses para determinar con precisión la secuencia de los hechos.
Cantero quedó imputada por homicidio y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. La fiscal indicó que, dependiendo de la calificación final del caso y de la responsabilidad que determine la justicia, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.