Victoria confesó cómo mató a su novio Julián Álvarez: "Él me rompió el celular y lo ataqué"

La fiscalía también investiga antecedentes de la relación entre ambos. González de Pacce indicó que no había denuncias de violencia de género realizadas por Cantero, pero sí existía una denuncia presentada por Álvarez Guardia en noviembre de 2025 por daños en su vehículo, aunque la causa fue archivada después de que él no continuara con la acción penal.