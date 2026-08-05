“Lo ilícito se acaba quitando la letra I”: el estilo de Petro llega a su fin tras cuatro años

Bogotá

Desde alusiones a su vida sexual hasta referencias en latín, pasando por frases que terminaron en los tribunales o se convirtieron en tendencia en redes sociales, Gustavo Petro hizo de la palabra una de las principales señas de identidad de su presidencia, que concluirá el 7 de agosto para dar paso al presidente electo, Abelardo de la Espriella.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro”, afirmó en un consejo de ministros televisado en septiembre de 2025.

La frase, pronunciada al hablar sobre la autonomía de las mujeres, provocó una oleada de críticas y terminó con una orden judicial que le obligó a retractarse al considerar que reproducía estereotipos sexistas.

Las intervenciones del presidente saliente, que siempre llegó tarde a sus compromisos, rara vez siguieron un hilo lineal.

Un discurso sobre economía podía desembocar en Gabriel García Márquez, matemáticas o la física cuántica y detenerse en Hegel o Jürgen Habermas, y terminar con Simón Bolívar, con un tono personal que rompía la estructura habitual de las alocuciones presidenciales y que obligaba a sus interlocutores a seguir cambios constantes de tema.

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Esa forma de construir su mensaje, más cercana a la asociación de ideas que al discurso tradicional, terminó convirtiéndose en una marca de su mandato.

La literatura fue uno de sus refugios más frecuentes. Macondo y el coronel Aureliano Buendía viajaron de las páginas de ‘Cien años de soledad’ a la realidad nacional como metáforas para explicar la violencia, la desigualdad o la identidad colombiana.

“García Márquez es nuestra alma porque muestra lo que somos. Nos matamos entre sí, pero también amamos. Amamos en profundidad y nos vengamos”, afirmó durante la inauguración de la exposición ‘Gabo vive en la Casa de Nariño’, en abril de 2025.

La “codicia”, a la que responsabilizó de buena parte de las desigualdades sociales y de los problemas del mundo, la “dialéctica” y la idea de convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida” fueron algunas de las expresiones que más repitió durante su mandato.

También eran frecuentes los juegos de palabras y las asociaciones poco convencionales, como cuando afirmó que “lo ilícito se acaba quitando la letra I. Y se vuelve lícito”.