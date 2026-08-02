Petro acusa a Netanyahu de ser el culpable de la crisis migratoria de Ceuta

Bogotá

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este domingo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de ser el culpable de la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta, donde el pasado jueves entraron decenas de miles de personas desde Marruecos y han perdido la vida 71 migrantes.

"Pagan para que pobres arriesguen su vida para llegar a España y los pobres del islam deben llegar es a obtener el derecho a decidir en una democracia real en Marruecos", expresó en su cuenta de X Petro, que terminará su mandato el próximo viernes.

El presidente, que no publicó pruebas sobre sus afirmaciones, señaló que en España no es "el fascista que paga por invadir y bombardear a Guernica o a los árabes para invadir la República libertaria, sino que el que paga es Netanyahu, el que mató 22.000 bebés sagrados palestinos, allí donde nació Jesús, y donde está la ciudad sagrada y multicultural de Jerusalén".

Miles de estos migrantes ya retornaron a Marruecos por la presión de las Fuerzas de Seguridad españolas, el anuncio de un acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación y la ausencia de comercios o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas.