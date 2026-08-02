Frontera de Marruecos con Ceuta: "¿Has visto a mi hijo?", la angustiosa búsqueda de los desaparecidos

Castillejos

"¿Has visto a mi hijo?, ¿Lo conoces?" Es la pregunta más repetida este domingo en la frontera de Marruecos con Ceuta, donde decenas de familias marroquíes aguardan con la esperanza de ver aparecer a sus seres queridos o, al menos, saber si siguen vivos.

Familias como la de Zahra (nombre ficticio), que espera a su hermano, o Ibrahim, que busca a su hijo de 17 años. Llegan de Tánger, de Fez, de Casablanca, pidiendo respuestas.

Están en la calle, a pocos metros del paso fronterizo, ante una valla de alambre de espino que les separa del mar, en el mismo sitio por el que cruzaron sus hijos hace solo unos días arrastrados por falsos rumores sobre la apertura de la ciudad española de Ceuta, sin imaginar que terminarían en una trampa que ha dejado al menos 72 muertos y un número de desaparecidos imposible de determinar.

Ahí espera Zahra. Tiene una tienda de fotografía en Tánger y busca a su hermano Abjanib, de 23 años, universitario y con trabajo. Llegó a Fnideq (Castillejos) el viernes. Ella no entiende por qué se ha jugado la vida para cruzar a España.

"Los jóvenes quieren un futuro mejor, pero no es la manera. Hay que tener un pasaporte y un visado, y así puedes entrar y salir sin problema", dice, mientras muestra en su teléfono móvil imágenes de su hermano.

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La mujer de Ibrahim le toma del brazo y llora por su hijo. Tiene 17 años, salió de Fez el jueves con lo puesto y 400 dirham (unos 40 euros) en el bolsillo que tenía ahorrados para comprarse ropa. No han tenido noticias.

"Nos han dicho que no está detenido y que no hay registro de muertos de 18 años en el lado de Marruecos", explica Ibrahim. "Hemos ido al hospital y tampoco está. Por eso estamos aquí esperando".

Un grupo de jóvenes avanza por el espigón tras la valla. Vuelven de Ceuta. Están cansados, algunos heridos y decepcionados. Las familias les rodean.

"¿Has visto a este chico? ¿Sabes algo de él?".