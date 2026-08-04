Gustavo Petro termina su mandato bajo la sombra de la corrupción

Bogotá, Colombia.

Gustavo Petro llegó a la Presidencia de Colombia como un líder "revolucionario" y con la promesa de atender a sectores históricamente olvidados, una tarea que cuatro años después cumplió a medias ya que avanzó en materia de derechos pero acumuló en la misma medida acusaciones de corrupción en su entorno que ensombrecieron el final de su mandato. En un acto público en junio pasado, Petro, vestido de blanco y con lágrimas en los ojos, comenzó su despedida frente a una multitud que lo ovacionaba en el escenario, un espacio cómodo para el mandatario que se ha caracterizado por su oratoria encendida.

"Siempre, siempre y siempre por la vida y por la libertad. Viva Colombia, país de la belleza. Les habló Gustavo Petro y fui su presidente con mucho orgullo", dijo entonces en Cali, donde invitó a votar por el candidato de izquierdas Iván Cepeda, que fue derrotado por el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien el 7 de agosto será investido como presidente en la misma ciudad. Este martes tendrá otra despedida, a solo tres días de terminar su mandato, cuando asista en Soacha, al sur de Bogotá, al Festival por la Defensa de la Educación Pública, en el que se juntará con jóvenes y grupos de música vallenata.

Los inicios de un rebelde

Nacido el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, en el departamento caribeño de Córdoba, Petro creció y estudió en Zipaquirá, un pueblo andino cercano a Bogotá. Es el mayor de tres hermanos, de familia de clase media. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el colegio La Salle de Zipaquirá contestaba a los curas con altanería y allá comenzó su militancia, leyendo a intelectuales marxistas, hasta que en 1978, con 18 años, entró a la guerrilla del M-19, donde hizo sobre todo labores de enlace urbano hasta su desarme en 1990.

Su nombre durante los doce años que estuvo en la guerrilla era 'Aureliano', como el legendario personaje de la novela 'Cien años de soledad', de los cuales tres los pasó en la clandestinidad y otros dos en prisión. Durante su mandato, el presidente trató de alejar su imagen del conflicto armado y aseguró que no fue "guerrillero", sino "oficial del ejército de Bolívar".

Ascenso a la Presidencia

Petro comenzó su vida política en 1983 como personero de Zipaquirá, luego fue concejal, representante a la Cámara y senador en dos periodos, en los que proyectó su perfil hasta convertirse en presidente en 2022, en su tercer intento. Como senador, ganó popularidad por sus denuncias sobre nexos entre políticos y paramilitares, volviéndose también un dolor de cabeza para su némesis, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Entre 2012 y 2015 fue alcalde de Bogotá y desde ese entonces se posicionó como una opción del progresismo en Colombia. Durante su carrera política ha sido objeto de muchas amenazas, lo que lo llevó a exiliarse en 1994 en Bélgica donde hizo estudios en la Universidad de Lovaina como complemento a su título de economista de la Universidad Externado de Colombia.