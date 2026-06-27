Unos 1,000 hondureños trabajarán en España por programas de migración circular

Washington, Honduras

El programa se desarrolla en cooperación con los gobiernos de España, Guatemala y Honduras, con apoyo técnico del BID, y busca cubrir necesidades temporales de mano de obra en el sector agrícola mientras ofrece oportunidades laborales a trabajadores centroamericanos.

Unos 1,600 trabajadores agrícolas de Guatemala y Honduras viajarán a España en 2026 para participar en programas de migración circular vinculados a la campaña de frutos rojos en Huelva, una iniciativa que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera un ejemplo de migración "segura, ordenada y regular".

En una entrevista con EFE, Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migración del BID, explicó que la entidad comenzó a colaborar hace dos años y medio con el Gobierno español para fortalecer la participación de Guatemala y Honduras en el programa GECCO (Gestión Colectiva de Contratación en Origen), un mecanismo que España utiliza desde hace más de dos décadas.

Hasta ahora, los trabajadores se han desplazado principalmente a Huelva, una de las zonas agrícolas más importantes de España para la producción de frutos rojos.

Como resultado de esa colaboración, en 2025 participaron unos 1,100 trabajadores -más de 800 hondureños y 362 guatemaltecos- y para 2026, el programa prevé movilizar unos 1,600 trabajadores, con 1,000 procedentes de Honduras y 600 de Guatemala.

"Los resultados son muy positivos", aseguró Muñoz, quien destacó tres indicadores: una tasa de retorno del 100% entre los trabajadores guatemaltecos y cercana al 97% entre los hondureños; el envío de remesas por un promedio cercano a los 1,000 dólares mensuales; y un elevado porcentaje de participantes que repiten la experiencia en campañas posteriores. Pero para el responsable del BID, el impacto del programa va más allá de las cifras.

"Lo que más me emocionó fue encontrar personas que realmente nunca habían salido incluso a la capital de su propio país y ya estaban trabajando en España", relató.

Por su parte, Ariel, uno de los trabajadores hondureños seleccionados, explicó que su principal objetivo es ayudar a su familia. "Mi motivación de ir a España es mi madre. Siempre hemos sido una familia de bajos recursos y ella nos sacó adelante. Ahora me toca a mí ayudarla a ella", afirmó.

Según explicó Muñoz, muchos de los participantes proceden de zonas rurales e incluso algunos tienen como lengua materna idiomas indígenas.

El proceso de selección comienza cuando las empresas españolas comunican a las autoridades la necesidad de contratar trabajadores para cubrir puestos que no logran cubrir con mano de obra local.