Hondureños concentran en España el empleo inmigrante temporal

Según informó este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las contrataciones se dieron especialmente en la agricultura

  29 de diciembre de 2026
  • Agencia EFE
Banderas de España y Honduras.
Madrid, España.

Marruecos, Colombia y Honduras son los principales países de origen de los 25.767 trabajadores temporales que trabajaron en España durante 2025 en régimen de migración circular, un 25 % más que el año anterior.

Según informó este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las contrataciones se dieron especialmente en la agricultura, sobre todo en la provincia de Huelva (suroeste), que concentró el 84 % de los empleados.

Hondureños en España: cerca de 80,000 residen legalmente en aquel país

Los países participantes fueron 17, con Marruecos a la cabeza de la lista, ya que representa el 81 % de las contrataciones, casi todas de mujeres (92 %), con una edad media de 43 años.

Los siguientes países con mayor participación fueron Colombia, con un 13 %, y Honduras, con un 4 %.

"El hondureño se ha integrado de forma ejemplar en el país": Gobierno de España

El sistema, que comenzó en el año 2000, consiste en la reserva de autorizaciones de residencia y trabajo para extranjeros de fuera de la Unión Europea que no se hallen ni residan en España, que regresan a sus países una vez terminada la labor para la que fueron contratados.

"Los programas de migración circular suponen una herramienta de enriquecimiento mutuo para todas las partes, además de promover una migración ordenada, regular y segura", incidió la ministra de Migraciones, Elma Saiz.

