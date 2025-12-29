Hondureños concentran en España el empleo inmigrante temporal

Madrid, España.

Marruecos, Colombia y Honduras son los principales países de origen de los 25.767 trabajadores temporales que trabajaron en España durante 2025 en régimen de migración circular, un 25 % más que el año anterior. Según informó este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las contrataciones se dieron especialmente en la agricultura, sobre todo en la provincia de Huelva (suroeste), que concentró el 84 % de los empleados.

Los países participantes fueron 17, con Marruecos a la cabeza de la lista, ya que representa el 81 % de las contrataciones, casi todas de mujeres (92 %), con una edad media de 43 años. Los siguientes países con mayor participación fueron Colombia, con un 13 %, y Honduras, con un 4 %.