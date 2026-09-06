Triple crimen en El Porvenir y otros dos asesinatos elevan a 186 las muertes violentas de mujeres

Francisco Morazán, Honduras. Cinco mujeres fueron asesinadas en distintos hechos registrados en Honduras en las últimas horas, entre ellos un ataque múltiple en El Porvenir, Francisco Morazán, lo que elevó a 186 la cifra de mujeres que han perdido la vida de manera violenta en el país durante 2026, según datos oficiales citados por la Secretaría de Seguridad. El caso más reciente ocurrió en el sector de Las Acacias, en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, donde tres mujeres fueron encontradas muertas dentro de una vivienda durante la mañana de este domingo. El crimen múltiple fue confirmado por Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas no residían en la zona. Las mujeres habrían llegado el sábado para visitar a familiares que se encuentran recluidos en la cárcel de El Porvenir, ubicada a unos dos kilómetros del lugar donde posteriormente fueron encontrados sus cuerpos.

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, las tres mujeres permanecieron durante la noche en la vivienda donde fueron atacadas. Sus cuerpos fueron descubiertos hasta la mañana de este domingo, cuando se alertó a las autoridades sobre lo ocurrido. Elementos de las fuerzas de seguridad acordonaron la escena a la espera de los equipos de Medicina Forense del Ministerio Público y de los cuerpos de investigación, que deberán realizar las diligencias correspondientes y recopilar evidencias para determinar cómo ocurrió el ataque. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta ahora, las autoridades no han establecido el móvil del triple asesinato ni han identificado a los responsables. Las identidades de las víctimas tampoco habían sido confirmadas oficialmente al momento de divulgarse la información. Mientras el crimen de El Porvenir comenzaba a ser investigado, otro asesinato de una mujer se registró en Monjarás, municipio de Marcovia, Choluteca. La víctima fue atacada presuntamente por su esposo mientras descansaba en una hamaca dentro de su vivienda. Según los primeros informes, el hombre habría llegado al inmueble y le habría disparado. La mujer fue trasladada al Hospital General del Sur, pero murió cuando era ingresada al área de emergencia. La Policía indicó que el supuesto responsable ya habría sido identificado y mantiene una búsqueda para localizarlo, confirmó el comisionado José Anariba.

El quinto caso se registró en La Ceiba, Atlántida, donde Kimberly Dayana Murillo Almendares, de 28 años, murió tras ser atacada con arma de fuego en las cercanías del parqueo del Paseo de los Ceibeños. De acuerdo con los datos preliminares, Murillo se encontraba compartiendo con una amiga a la orilla de la playa cuando un hombre se habría acercado y la habría amenazado con un arma de fuego. La joven habría intentado escapar corriendo, pero fue alcanzada por los disparos y murió a consecuencia del ataque. Las autoridades investigan los tres hechos de manera independiente y, hasta el momento, no existe información que permita establecer una relación entre ellos. Sin embargo, los casos registrados en un corto período vuelven a poner bajo la lupa la violencia que enfrentan las mujeres en diferentes regiones de Honduras. Con estos cinco asesinatos, la cifra de mujeres que han perdido la vida de manera violenta en Honduras durante 2026 ascendió a 186, de acuerdo con los datos oficiales citados en los reportes. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señala, además, que cerca de 8,600 mujeres han sido asesinadas en Honduras entre 2002 y agosto de 2026.