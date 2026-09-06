Matan a balazos a tres mujeres dentro de una vivienda en El Porvenir, Francisco Morazán

Tegucigalpa. Tres mujeres perdieron la vida de forma violenta este domingo tras ser atacadas a balazos por sujetos desconocidos en una vivienda en el barrio Las Acacias, en el municipio de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán.

De momento se desconoce el nombre de las víctimas.

Según los informes preliminares, sujetos desconocidos irrumpieron en la casa y arremetieron a tiros contra las víctimas sin mediar palabra, quitándoles la vida de manera instantánea dentro de un dormitorio antes de huir con rumbo desconocido.

El sangriento suceso ha generado conmoción e incertidumbre entre los pobladores de la zona, quienes relataron que oyeron la ráfaga de disparos.

Agentes de la Policía Nacional y personal forense acordonaron la escena del crimen para recolectar evidencias e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del triple homicidio y dar con el paradero de los responsables.