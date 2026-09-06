Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir del lunes 7 de septiembre

Cortés, Honduras. A partir de este lunes 7 de septiembre entrará en vigencia la nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Energía (SEN).

Precios en San Pedro Sula: galón y litro

En San Pedro Sula, el galón de gasolina superior tendrá un precio de L135.73, con un aumento de L1.85. La gasolina regular se cotizará a L124.95 por galón, con un incremento de L0.67, mientras que el diésel tendrá un valor de L141.58, luego de un aumento de L2.35. Por galón, el queroseno pasará a costar L121.81, con un incremento de L1.81. El GLP vehicular tendrá un precio de L45.45, tras registrar un aumento de L0.52. En el caso del GLP doméstico, la SEN informa que el precio se mantiene en L228.47.

Por litro, en San Pedro Sula la gasolina superior tendrá un precio de L35.86, con un aumento de L0.49. La gasolina regular se ubicará en L33.01, con un incremento de L0.18, y el diésel tendrá un precio de L37.41, luego de un aumento de L0.63. El queroseno tendrá un precio de L32.18 por litro, con un incremento de L0.48, mientras que el GLP vehicular se venderá a L45.45, con un aumento de L0.52. El precio del GLP doméstico se mantiene en L228.47, según la tabla oficial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Precios en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, el galón de gasolina superior tendrá un precio de L139.88, con un incremento de L1.97. La gasolina regular se cotizará a L129.04, con un aumento de L0.73, y el diésel tendrá un precio de L145.69, tras subir L2.46. El galón de queroseno costará L126.00, con un aumento de L1.94, mientras que el GLP vehicular tendrá un precio de L48.98, con un incremento de L0.52. Para el GLP doméstico, la SEN reporta que el precio se mantiene en L249.62.

Por litro, la gasolina superior tendrá un precio de L36.96, con un aumento de L0.52. La gasolina regular quedará en L34.09, con un incremento de L0.19, y el diésel se ubicará en L38.49, luego de un aumento de L0.65.

⛽ Nuevos precios de los combustibles



A partir del lunes 7 de septiembre, entrará en vigencia la nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras.



El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Energía, mantiene el apoyo económico temporal aplicado a la... pic.twitter.com/EOsvNZ5P8o — Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) September 6, 2026

El queroseno tendrá un precio de L33.29 por litro, con un incremento de L0.51, mientras que el GLP vehicular se mantendrá en L48.98, con un aumento reportado de L0.52 en la nueva estructura. El GLP doméstico continuará en L249.62. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Energía, mantiene además el apoyo económico temporal aplicado a la gasolina regular y el diésel.