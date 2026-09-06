Farioli ya palpita el duelo contra Alajuelense: "Hay que estar bien concentrados"

Brian Farioli es una de las grandes estrellas de Marathón ya hace un buen tiempo, el argentino se ha ganado a la afición por su buen fútbol y gran parte por la que el Verde sueña con eliminar a la Liga Deportiva Alajuelense pasa por sus botínes.
El argentino dio declaraciones tras el 5-0 ante Estrella Roja y respondió sobre su próximo rival en la Copa Centroamericana. No ocultó su deseo de eliminarlos y también envió un mensaje a la afición verdolaga.
Para Farioli el Morazán debe estar a tope el jueves y no solo con aficionados de Marathón, si no que solicitó que todo San Pedro Sula se desborde por apoyar al 9 veces campeón de Honduras.
¿Cómo se sienten tras esta victoria y cómo ayuda a la moral para enfrentar al tricampeón centroamericano, Liga Deportiva Alajuelense?
La verdad que sí, contento y feliz por el partido que hicimos. Pudieron participar todos los chicos, que eso es importante. Feliz por el resultado, pero más que nada por el rendimiento del equipo.
Se celebró mucho este triunfo porque un 5-0 no es de todos los días y, previo a enfrentar a un equipo tan grande como Alajuelense, ayuda bastante.
Sin duda. Marcar varios goles te ayuda mucho a la confianza para el partido que se viene, que es el que estamos esperando todos. Necesitábamos ganar en la Liga para ponernos en los primeros lugares.
¿Nos puedes contar sobre el segundo gol? La gran jugada que hizo Marathón en el gol de Nico.
Lindo gol. De hecho, hablábamos en el vestuario que habíamos hecho un gol idéntico en el entrenamiento. Cuando el equipo se siente bien, tiene confianza y empieza a jugar, lo hace de gran forma. Los chicos que entraron de cambio lo hicieron espectacular. Eso sirve para la confianza del grupo; siempre decimos que este equipo es una gran familia y la humildad con la que encaran todos es algo muy bonito.
Te ha tocado hacer goles importantes en la Copa Centroamericana. ¿Te ilusiona hacer un gol que clasifique a Marathón a la siguiente ronda contra Alajuelense?
Ojalá pueda llegar el gol y pueda convertir, pero lo más importante es que el equipo funcione bien, ande bien e intente ser mejor que el rival. Sabemos que tenemos una parada brava, pero estamos totalmente preparados. Primero tenemos que dar el golpe fuerte acá en casa.
Hablando de eso, ¿cómo se encara al campeón del torneo? ¿Tú en lo personal cómo lo encaras? Ya has jugado finales y semifinales en este "mata-mata", ¿cómo crees que Marathón lo afronta?
Es un partido que todos queremos jugar contra un rival con el target que tiene Alajuelense. Hay que entrenar y trabajar; quedan varios días para recuperarnos y llegar de la mejor forma. Sabemos a qué equipo vamos a enfrentar, pero estamos super confiados en lo que venimos haciendo porque el equipo viene en alza y cada vez juega mejor. Hay que estar concentrados porque es un partido de 180 minutos.
¿Qué hay que corregir de lo que se hizo ante la Alianza para evitar una mala noche y lograr que el Morazán sea una fiesta?
Corregir hay que corregir todos los días. Cuando se gana es más fácil porque genera mucha confianza. Con Alianza habíamos hecho un muy buen primer tiempo; si metíamos los goles que erramos, estaríamos hablando de otra cosa. Lo mismo decían cuando jugamos contra Real Estelí: vinimos acá y les metimos tres. No somos ni los peores cuando perdemos ni los mejores cuando ganamos, hay que tener los pies sobre la tierra. Dimos el golpe, pasamos a cuartos de final y ahora queda esperar al jueves. Ojalá la gente nos acompañe a muerte porque este equipo va a dejar el alma dentro de la cancha.
¿Estadio lleno para el partido?
Sí, sin duda tiene que estar lleno y la gente lo va a hacer. En realidad, todo San Pedro Sula debería hacerlo. Somos un equipo hondureño compitiendo y es algo muy lindo para el país que los tres clubes hayamos pasado de ronda, así que hay que apoyar.