Tabla Liga Española tras nueva goleada del Barcelona; amargan a Real Madrid

Valencia, España.

Se afianzan en la cima. El FC Barcelona de Hansi Flick sigue imparable y este domingo 06 de septiembre endosó una nueva 'manita' en la Liga Española 2026-2027, ahora teniendo como víctima al Valencia (0-5) en el duelo correspondiente a la jornada 4.

El cuadro azulgrana firma un paso perfecto en el arranque de la temporada. Lamine Yamal (doblete), Raphinha, Fermín y Pedri, fueron los autores de una nueva paliza del actual campeón de España para reafirmar su poderío y no soltar la cima de la tabla de posiciones de LaLiga.

Barcelona se afianza en el primer lugar del campeonato liguero con 12 puntos de 12 posibles y deja abajo al Real Madrid con 9. El equipo de Mourinho perdió su invicto y cedió terreno luego de perder por la mínima ante el Real Betis el pasado viernes en La Cartuja; los verdiblancos le respiran de cerca en el tercer puesto y con el mismo puntaje.