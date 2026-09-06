Tabla Liga Española tras nueva goleada del Barcelona; amargan a Real Madrid

Se afianzan en la cima. El FC Barcelona de Hansi Flick sigue imparable y este domingo 06 de septiembre endosó una nueva 'manita' en la Liga Española 2026-2027, ahora teniendo como víctima al Valencia (0-5) en el duelo correspondiente a la jornada 4.
El cuadro azulgrana firma un paso perfecto en el arranque de la temporada. Lamine Yamal (doblete), Raphinha, Fermín y Pedri, fueron los autores de una nueva paliza del actual campeón de España para reafirmar su poderío y no soltar la cima de la tabla de posiciones de LaLiga.
Barcelona se afianza en el primer lugar del campeonato liguero con 12 puntos de 12 posibles y deja abajo al Real Madrid con 9. El equipo de Mourinho perdió su invicto y cedió terreno luego de perder por la mínima ante el Real Betis el pasado viernes en La Cartuja; los verdiblancos le respiran de cerca en el tercer puesto y con el mismo puntaje.
Uno de los equipos que ha dado la sorpresa en este inicio de campaña es el Deportivo. Los recién ascendidos a la máxima categoría del fútbol español se encuentran en el cuarto lugar con 8 puntos: vencieron en esta cuarta fecha al Villarreal (2-3).
En el quinto lugar se encuentra otro inesperado equipo: el Alavés, equipo que firma 8 unidades y que este domingo podría escalar de conseguir un resultado positivo ante el Osasuna, que es sexto con la misma cantidad.
El Atlético de Madrid, que fue goleado el sábado por el Athletic Club (3-0), va en picada y ahora se ubica en el séptimo puesto con 7 puntos. Los colchoneros son perseguidos por el mismo Athletic y el Sevilla con 6.
Tabla de posiciones de la Liga Española 2026-2027
Levante, Racing de Santander, Rayo Vallecano y la Real Sociedad complementan en la tabla con 4 unidades. Ya en la zona roja se encuentran el Elche, Málaga y el Valencia, todos con apenas 1 unidad tras cuatro jornadas disputadas.