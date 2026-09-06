Presunto homicida habría ultimado a su vecino ebrio y amenazado a su pareja en Ocotepeque

Ocotepeque. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en las últimas horas a un hombre de 58 años acusado de quitarle la vida a su vecino en el municipio de La Encarnación.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el sospechoso habría aprovechado el estado de ebriedad en el que se encontraba la víctima para perpetrar el ataque a balazos.

El arrestado, cuya identidad no fue revelada, es originario de Santa Rosa de Copán y residía en la misma zona que la víctima. Las indagaciones preliminares también detallan que ambos mantenían discusiones frecuentes de viejas rencillas personales que derivaron en el fatal suceso.

Después del hecho sangriento, el sospechoso amenazó a su pareja para que no dijera nada e intentó huir; no obstante, fue detenido.

Tras su detención, el individuo fue trasladado bajo fuerte custodia policial a las instalaciones de la Unidad Departamental de Prevención Número 14 (UDEP-14). En el lugar, las autoridades remitieron los expedientes con las pruebas recabadas para continuar con el debido proceso en su contra por el delito de homicidio.