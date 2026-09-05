Hallan cuerpo sin vida de un hombre en el río Humuya, a la altura de Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Honduras. El hallazgo de un hombre sin vida se registró este sábado en las inmediaciones del río Humuya, específicamente en el sector de Campo Llano, una zona ubicada entre los municipios de Santa Cruz de Yojoa y Santa Rita, Yoro.

Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar el área y preservar la escena mientras se esperaba la llegada de las autoridades correspondientes.

Hasta ahora, la identidad de la víctima no ha sido establecida. Tampoco se ha determinado qué provocó su muerte, por lo que las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones si se trató de un hecho criminal o de un posible ahogamiento.