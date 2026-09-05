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Hallan cuerpo sin vida de un hombre en el río Humuya, a la altura de Santa Cruz de Yojoa

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el río Humuya, sector de Campo Llano, zona fronteriza entre Santa Cruz de Yojoa y Santa Rita, Yoro

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 15:20 -
  • Redacción La Prensa
Hallan cuerpo sin vida de un hombre en el río Humuya, a la altura de Santa Cruz de Yojoa

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este sábado en el río Humuya, en una zona entre Yoro y Santa Cruz de Yojoa.

Santa Cruz de Yojoa, Honduras. El hallazgo de un hombre sin vida se registró este sábado en las inmediaciones del río Humuya, específicamente en el sector de Campo Llano, una zona ubicada entre los municipios de Santa Cruz de Yojoa y Santa Rita, Yoro.

Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar el área y preservar la escena mientras se esperaba la llegada de las autoridades correspondientes.

Hasta ahora, la identidad de la víctima no ha sido establecida. Tampoco se ha determinado qué provocó su muerte, por lo que las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones si se trató de un hecho criminal o de un posible ahogamiento.

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De manera preliminar, en la zona fueron observados aparentes rastros de sangre sobre la vegetación cercana a la orilla del río. Este indicio deberá ser analizado por las autoridades para determinar si guarda relación con la muerte del hombre.

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El cuerpo permanece a la espera de ser recuperado del agua por personal de Medicina Forense. Posteriormente, se espera que las autoridades realicen las diligencias correspondientes para establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

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