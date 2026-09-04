Detalles del hallazgo del cuerpo atado y embolsado en Nueva Aldea

Tegucigalpa, Honduras. El hallazgo de una persona sin vida generó alarma este viernes 4 de septiembre en el sector de Nueva Aldea, en Tegucigalpa, donde vecinos también han expresado preocupación por recientes hechos violentos registrados en la zona.
El cuerpo fue localizado a orillas de una calle poco transitada que comunica con Nueva Aldea. Un ciudadano alertó a las autoridades luego de observar lo que parecía ser un cuerpo humano.
De manera preliminar, se informó que la víctima estaba dentro de una bolsa negra y tenía las manos y los pies atados. Hasta ahora, no se ha establecido su identidad.
En la escena también fueron encontrados varios casquillos de bala, según el informe preliminar. El hallazgo habría ocurrido durante las primeras horas de la mañana, aunque será la investigación la que determine cuándo y cómo ocurrió el crimen.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron el área para preservar posibles evidencias relacionadas con el caso.
Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó hasta la morgue capitalina para los estudios correspondientes.
Las autoridades deberán determinar mediante las diligencias forenses la identidad de la víctima y las causas y circunstancias de su muerte.
El nuevo hecho ocurre pocos días después del ataque contra Waldina Mejía Valle, miembro de la Fuerza Naval de Honduras, quien fue baleada el pasado 31 de agosto en este mismo sector.
Mejía Valle resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció al día siguiente. Ante estos hechos, residentes de Nueva Aldea solicitan mayor presencia policial e iluminación en la zona, debido a que el tramo donde ocurrió el hallazgo carece de postes de energía eléctrica.