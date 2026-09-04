Detalles del hallazgo del cuerpo atado y embolsado en Nueva Aldea

Tegucigalpa, Honduras. El hallazgo de una persona sin vida generó alarma este viernes 4 de septiembre en el sector de Nueva Aldea, en Tegucigalpa, donde vecinos también han expresado preocupación por recientes hechos violentos registrados en la zona.

El cuerpo fue localizado a orillas de una calle poco transitada que comunica con Nueva Aldea. Un ciudadano alertó a las autoridades luego de observar lo que parecía ser un cuerpo humano.

De manera preliminar, se informó que la víctima estaba dentro de una bolsa negra y tenía las manos y los pies atados. Hasta ahora, no se ha establecido su identidad.