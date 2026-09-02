Un joven muerto y otro herido tras violento asalto en Villanueva, Cortés

San Pedro Sula. Un asalto registrado en la comunidad de El Centavo, municipio de Villanueva, Cortés, dejó como saldo un joven muerto y otro gravemente herido.

Según reportes preliminares, las víctimas se conducían a bordo de una motocicleta cuando fueron alcanzadas por sujetos armados. Los criminales los interceptaron, los amenazaron y, sin mediar palabra, les dispararon a quemarropa. Tras el ataque, uno de los delincuentes se apoderó del vehículo de las víctimas y huyó de la escena.

Debido a la gravedad de las heridas, uno de los jóvenes falleció de manera instantánea en el lugar del crimen, mientras que el sobreviviente fue trasladado de emergencia con pronóstico reservado al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

El joven herido fue identificado como José Isac Perdomo Molina, mientras que el fallecido permanece en calidad de desconocido, a la espera de ser identificado por las autoridades forenses.