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Vehículo se incendia a medianoche en pasaje privado de Jardines del Valle

La pronta y oportuna intervención de los bomberos evitó un incidente mayor, registrándose únicamente daños de carácter material.

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 17:18 -
  • Redacción
Vehículo se incendia a medianoche en pasaje privado de Jardines del Valle

Un automóvil tipo pick-up sufrió un siniestro en el área de estacionamiento de un complejo de apartamentos de la zona.

 Foto: Emil Irias

Un vehículo Toyota Tacoma ardió en llamas durante las 12 am de este martes en uno de los pasajes privados del reconocido sector de Jardines del Valle, en San Pedro Sula. El incidente se registró de manera repentina en el parqueo exterior de un complejo de apartamentos de la zona, alarmando a los residentes del lugar.

La unidad de bomberos en acción.

La unidad de bomberos en acción.

 (Foto: Emil Irias)

Tras percatarse del incidente, los vecinos reaccionaron con rapidez e informaron de inmediato a las autoridades competentes. La oportuna llamada de auxilio permitió coordinar la presencia de los cuerpos de socorro para atender la emergencia en el menor tiempo posible.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron con bastante prontitud al lugar de los hechos e iniciaron rápidamente las maniobras para sofocar el fuego. Gracias al eficiente trabajo de las unidades, el incendio fue controlado en su totalidad, evitando que las llamas se propagaran hacia otros automóviles estacionados o a las estructuras cercanas.

Así quedó el vehículo tras ser consumido por las llamas.

Así quedó el vehículo tras ser consumido por las llamas.

 (Foto: Emil Irias)

Hasta el momento, las autoridades y especialistas en la materia desconocen las causas exactas que originaron que el automóvil se prendiera en llamas. Se espera que los equipos técnicos realicen las investigaciones pertinentes para determinar si el origen responde a un fallo mecánico, eléctrico u otro factor.

Antecedentes

Este suceso cuenta con un curioso antecedente reciente en la misma zona. Apenas dos días antes, el pasado sábado, un vehículo Toyota Corolla también se incendió sobre el bulevar Las Torres, ubicado igualmente en el sector Jardines del Valle, movilizando a los cuerpos de seguridad.

En ambas situaciones, la rápida actuación del Cuerpo de Bomberos impidió desenlaces lamentables. Las autoridades confirmaron que en ninguno de los dos casos se reportaron personas lesionadas, dejando ambos incidentes únicamente pérdidas de tipo material.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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