Vehículo se incendia a medianoche en pasaje privado de Jardines del Valle

Un vehículo Toyota Tacoma ardió en llamas durante las 12 am de este martes en uno de los pasajes privados del reconocido sector de Jardines del Valle, en San Pedro Sula. El incidente se registró de manera repentina en el parqueo exterior de un complejo de apartamentos de la zona, alarmando a los residentes del lugar.

Tras percatarse del incidente, los vecinos reaccionaron con rapidez e informaron de inmediato a las autoridades competentes. La oportuna llamada de auxilio permitió coordinar la presencia de los cuerpos de socorro para atender la emergencia en el menor tiempo posible. Los miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron con bastante prontitud al lugar de los hechos e iniciaron rápidamente las maniobras para sofocar el fuego. Gracias al eficiente trabajo de las unidades, el incendio fue controlado en su totalidad, evitando que las llamas se propagaran hacia otros automóviles estacionados o a las estructuras cercanas.

Hasta el momento, las autoridades y especialistas en la materia desconocen las causas exactas que originaron que el automóvil se prendiera en llamas. Se espera que los equipos técnicos realicen las investigaciones pertinentes para determinar si el origen responde a un fallo mecánico, eléctrico u otro factor.

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