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Matan a motociclista tras ser interceptado en semáforo por sicarios en La Ceiba

Un motociclista fue asesinado a disparos este martes en el centro de La Ceiba, Atlántida, luego de ser interceptado por sujetos armados frente al instituto María Regina

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 18:28 -
  • Redacción La Prensa
Matan a motociclista tras ser interceptado en semáforo por sicarios en La Ceiba

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen para realizar las primeras investigaciones tras el asesinato del motociclista.

La Ceiba, Honduras. Un nuevo hecho violento cobró la vida de un joven identificado como Nelson González, quien fue atacado a balazos la tarde de este martes en la intersección del bulevar 15 de Septiembre y la vía que conecta con la calle 8, en esta ciudad.

Según datos preliminares, la víctima se transportaba en su motocicleta luego de salir del barrio La Isla con rumbo a su vivienda, ubicada en la colonia San Judas. Al detenerse en el semáforo, a la espera del cambio de luz, fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

Familiares que llegaron al lugar informaron a LA PRENSA que el joven había retornado recientemente al país luego de ser deportado desde Estados Unidos.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones encaminadas a esclarecer el crimen y determinar la identidad y el paradero de los responsables.

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