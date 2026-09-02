Dictan auto de formal procesamiento contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa. Una jueza penal dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, acusado por los delitos de incitación a la discriminación y limitación de determinados derechos fundamentales contra cuatro periodistas. El proceso judicial fue promovido por el Ministerio Público a raíz de una serie de publicaciones y señalamientos que, según la acusación, fueron dirigidos en perjuicio de Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.

La resolución judicial se conoció después de una audiencia inicial de 12 horas que se extendió desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Durante la jornada, la Fiscalía incorporó elementos relacionados con la acusación, entre ellos publicaciones institucionales, documentación, testimonios y peritajes vinculados con la difusión de mensajes en plataformas digitales y redes sociales. El periodista Roberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces, señaló que el juzgado desestimó las pruebas ofrecidas por la defensa, situación que, a su criterio, representa un revés para Hernández. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, valoró los argumentos presentados por el Ministerio Público durante la audiencia y consideró que la Fiscalía sustentó de manera adecuada la acusación. “El MP ha sustentado con muy buen criterio la acusación contra Roosevelt Hernández, definiendo acertadamente la tipificación del delito penal e invocando la jurisprudencia en materia de libertad de expresión”, afirmó el comunicador.

El origen del caso

El proceso contra Hernández se remonta al 26 de mayo de 2025, cuando el medio institucional de las Fuerzas Armadas publicó una edición titulada “Sicarios de la verdad”. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó los elementos que, según su acusación, están relacionados con las publicaciones y mensajes dirigidos contra los cuatro periodistas. A partir de esa publicación y otros señalamientos, el Ministerio Público promovió un requerimiento fiscal contra el exjefe militar por los delitos que ahora son objeto del proceso judicial.

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