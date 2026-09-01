Médicos de Puerto Lempira trabajan desde hace ocho meses sin recibir pago

Puerto Lempira, Gracias a Dios. Al menos 16 médicos del Hospital de Puerto Lempira acumulan ocho meses sin recibir sus salarios, pese a que continúan atendiendo pacientes y cumpliendo sus jornadas en el principal centro asistencial de La Mosquitia.

La situación fue denunciada por la diputada de Gracias a Dios, Erika Urtecho, quien difundió testimonios de los profesionales afectados y pidió a la Secretaría de Salud (Sesal) resolver de manera urgente el atraso salarial.

Entre los afectados se encuentra Rodrigo Fortín, quien desde hace siete años trabaja en el hospital y actualmente es el único especialista en medicina interna de todo el departamento.

“Soy el único internista del hospital y de todo el departamento de Gracias a Dios, tengo ocho meses de no recibir pago”, manifestó Fortín. Según explicó, otros 15 médicos se encuentran en la misma situación.

Los profesionales aseguran que, pese a no recibir su remuneración, han mantenido sus turnos y la atención de pacientes en una región donde el acceso a servicios especializados es limitado por las distancias y las dificultades de traslado.

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“Hemos seguido atendiendo pacientes, cubriendo turnos y cumpliendo con las responsabilidades sin recibir el salario correspondiente”, relató el médico general Nasry Calderón, quien lleva nueve años trabajando en el establecimiento.

Urtecho cuestionó que los médicos deban continuar prestando sus servicios durante meses sin recibir pago. “Trabajar en el departamento más aislado de Honduras exige una entrega total; hacerlo durante dos tercios de año sin pago es una injusticia absoluta”, expresó.