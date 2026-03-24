"Nunca dejó de cumplir con su deber": Erika Urtecho sobre la magistrada Miriam Barahona

Erika Urtecho, vicepresidenta del Congreso Nacional, expresó sus condolencias a los familiares de la magistrada Miriam Barahona y les brindó palabras de fortaleza ante la pérdida de su ser querido.
"Miriam Barahona no ha muerto, su legado de lucha por la democracia, una mujer valiente, una mujer que luchó por la justicia, no muere", manifestó Urtecho.
Asimismo, señaló que honra la memoria de la magistrada y lamenta profundamente su fallecimiento. Destacó también su dedicación al trabajo, mientras luchaba contra el cáncer: "Nunca dejó de cumplir con su deber mientras luchaba en silencio contra su enfermedad, pese a atravesar momentos difíciles y ser objeto de persecución política por parte del Ministerio Público, incluso al punto de perder su cita para un trasplante en Estados Unidos".
Además, Urtecho subrayó que la trayectoria de la magistrada deja una huella imborrable en la institucionalidad del país, resaltando su integridad, firmeza de carácter y vocación de servicio.
Último adiós a Miriam Barahona
Miriam Suyapa Barahona Rodríguez falleció el pasado lunes 23 de marzo en Estados Unidos, tras una larga lucha contra una enfermedad.
Su velatorio se realiza este martes 24 de marzo a partir de las 5:00 de la tarde en la Funeraria La Auxiliadora, en Tegucigalpa, donde familiares, amistades y allegados se reúnen para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.
Trayectoria profesional
Con más de veinte años de experiencia, inició su carrera en el ámbito privado antes de integrarse en 2003 a la Corte Suprema de Justicia. En esta institución se desempeñó como jueza de sentencia en diferentes zonas del país, fortaleciendo un recorrido que posteriormente la llevó a ocupar el cargo de magistrada de la Corte de Apelaciones con competencia en diversas áreas.
El 9 de septiembre de 2019 asumió como magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, desde donde tuvo participación en momentos determinantes para la democracia hondureña.
Paralelamente a su labor judicial, también sobresalió en el ámbito académico, impartiendo clases en la UNAH y en la Universidad Católica, aportando a la formación de nuevas generaciones de profesionales del derecho.