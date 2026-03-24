"Nunca dejó de cumplir con su deber": Erika Urtecho sobre la magistrada Miriam Barahona

Tegucigalpa, Honduras

Erika Urtecho, vicepresidenta del Congreso Nacional, expresó sus condolencias a los familiares de la magistrada Miriam Barahona y les brindó palabras de fortaleza ante la pérdida de su ser querido.

"Miriam Barahona no ha muerto, su legado de lucha por la democracia, una mujer valiente, una mujer que luchó por la justicia, no muere", manifestó Urtecho.

Asimismo, señaló que honra la memoria de la magistrada y lamenta profundamente su fallecimiento. Destacó también su dedicación al trabajo, mientras luchaba contra el cáncer: "Nunca dejó de cumplir con su deber mientras luchaba en silencio contra su enfermedad, pese a atravesar momentos difíciles y ser objeto de persecución política por parte del Ministerio Público, incluso al punto de perder su cita para un trasplante en Estados Unidos".