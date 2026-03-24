"A ella no la quebraba nada": padre de la magistrada Miriam Barahona

Entre lágrimas y muestras de respeto, el cuerpo de la magistrada Miriam Suyapa Barahona Rodríguez fue recibido este martes en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, donde familiares, amigos y dirigentes políticos comenzaron a darle el último adiós.
Barahona Rodríguez falleció el lunes 23 de marzo en Estados Unidos, luego de una prolongada lucha contra el cáncer, según confirmaron personas cercanas a su entorno.
Familiares informaron que el velatorio se realizará este martes 24 de marzo a partir de las 5:00 de la tarde en la Funeraria La Auxiliadora, en Tegucigalpa, donde se espera la asistencia de allegados, colegas y figuras del ámbito político y jurídico.
La magistrada nació el 13 de julio de 1976 en la capital hondureña, hija de José Antonio Barahona Zelaya y Mirian Suyapa Rodríguez Perdomo. Aunque capitalina, mantenía una estrecha relación con El Progreso, Yoro, ciudad de origen de su familia.
El ambiente en la sede estuvo marcado por el dolor, pero también por el reconocimiento a una mujer que, según quienes la conocieron, enfrentó con fortaleza una dura enfermedad sin apartarse de sus responsabilidades profesionales.
Quienes compartieron con ella destacaron su carácter firme y su compromiso con el trabajo, incluso en los momentos más difíciles de su vida personal.
Durante la jornada, familiares recordaron su fortaleza ante la enfermedad y la forma en que enfrentó cada etapa de su tratamiento sin perder el ánimo.
"Ella sufrió mucho con su enfermedad... a ella no la quebraba nada, es más se reía después, en algunos momentos cuando ella no tenía esos inmensos dolores", expresó José Antonio Barahona Zelaya, padre de la magistrada.
Por su parte, la vicepresidenta del Consejo Central del Partido Liberal, Erika Urtecho, resaltó que Barahona continuó cumpliendo con sus funciones pese a las adversidades, incluso cuando enfrentó situaciones legales que coincidieron con momentos críticos de su salud.
En el ámbito académico, se formó como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), donde también cursó estudios de posgrado en Derecho Penal.
Posteriormente, amplió su formación con una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Barcelona en 2015 y obtuvo el exequátur de notaria número 1643, uno de los reconocimientos más importantes en su campo.
El 9 de septiembre de 2019 asumió como magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, cargo desde el cual tuvo participación en procesos clave del país, además de desempeñarse como docente universitaria, dejando huella en nuevas generaciones de profesionales del derecho.