¿Dónde será el velatorio de la magistrada Miriam Barahona?

Tegucigalpa, Honduras.

Familiares comunicaron los detalles de las honras fúnebres de Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, quien falleció el lunes 23 de marzo en Estados Unidos, luego de enfrentar una prolongada enfermedad. El velatorio se realizará este martes 24 de marzo a partir de las 5:00 de la tarde en la Funeraria La Auxiliadora, en Tegucigalpa, donde amigos y seres queridos podrán acompañar a la familia en este momento de duelo.

Sus familiares invitaron a quienes deseen acompañarlos a elevar una oración por su eterno descanso. Miriam Suyapa nació el 13 de julio de 1976 en Tegucigalpa, hija de José Antonio Barahona Zelaya y Mirian Suyapa Rodríguez Perdomo. Mantenía estrechos lazos con la ciudad de El Progreso, Yoro, de donde era originaria su familia. Según informaron personas allegadas a su círculo cercano, la funcionaria perdió la vida tras enfrentar una dolorosa y prolongada lucha contra el cáncer.

Trayectoria académica

Miriam Suyapa se formó como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), donde también cursó estudios de posgrado en Derecho Penal. Posteriormente, obtuvo una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Barcelona en 2015, además de alcanzar el exequátur de notaria número 1643.

Trayectoria profesional

Su trayectoria profesional superó las dos décadas, iniciando en el sector privado antes de incorporarse en 2003 a la Corte Suprema de Justicia. Allí se desempeñó como jueza de sentencia en distintas regiones del país, consolidando una carrera que la llevó a ser magistrada de Corte de Apelaciones con jurisdicción en varias materias.