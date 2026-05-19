Trump sugirió a Xi unir fuerzas junto a Putin contra la Corte Penal Internacional

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió la semana pasada a su homólogo chino Xi Jinping unir sus fuerzas junto al presidente ruso Vladímir Putin en contra de la Corte Penal Internacional (CPI), asegura este martes el diario británico 'Financial Times'. Citando "fuentes familiarizadas con estas conversaciones", el rotativo afirma que este fue uno de los temas que surgieron en la visita de Donald Trump a China la pasada semana, en la que ambos mantuvieron una larga entrevista a puerta cerrada en Pekín.

La Casa Blanca se ha negado a comentar este extremo, según el FT, que no da más detalles sobre esta propuesta de Trump ni sobre cómo fue acogida por el dirigente chino. Ninguno de los tres países -Estados Unidos, China y Rusia- reconocen la autoridad de la CPI y su jurisdicción sobre la de los Estados nacionales. Con todo, la oposición de EE.UU. y de Rusia es más frontal que la de China, que si bien niega a ese tribunal con sede en La Haya jurisdicción sobre el territorio chino, ha apoyado su actividad en otros conflictos, como en Libia o Sudán. La CPI emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente Putin por su responsabilidad en "crímenes de guerra" en Ucrania. Eso no le ha evitado realizar numerosos viajes desde esa fecha, principalmente a países de la órbita soviética, pero también a EE.UU. (Alaska), China o India, todos ellos en 2025. Ninguno de los tres reconoce a ese tribunal.