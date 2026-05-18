“Trabajamos en el IHSS, pero no tenemos seguro”, guardias exigen pago de salarios

San Pedro Sula, Honduras.

Con pancartas y bandera en mano, guardias de seguridad del hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y de la clínica periférica de Choloma protestaron este lunes para exigir el pago de salarios atrasados y mejores condiciones laborales.

A las manifestaciones también se sumaron el personal de seguridad de El Progreso y Tegucigalpa, quienes respaldaron las exigencias a nivel nacional del pago de los dos meses de salario que la empresa subcontratadora les adeuda, así como un ajuste salarial y el respeto a sus derechos.

Uno de los guardias, que solicitó omitir su nombre por temor a represalias, compartió con LA PRENSA que su salario mensual es de L11,000 pese a las extensas jornadas de trabajo.

“Tenemos turnos de 12 horas y a veces nos toca hacer doble turno. Hay días donde trabajamos hasta 24 horas”, relató el empleado, al señalar que, pese a la carga laboral y la responsabilidad de sus funciones, sus salarios se han mantenido bajos durante años.