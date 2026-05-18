“Trabajamos en el IHSS, pero no tenemos seguro”, guardias exigen pago de salarios

Con pancartas y bandera en mano, guardias de seguridad del hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y de la clínica periférica de Choloma protestaron este lunes para exigir el pago de salarios atrasados y mejores condiciones laborales.
A las manifestaciones también se sumaron el personal de seguridad de El Progreso y Tegucigalpa, quienes respaldaron las exigencias a nivel nacional del pago de los dos meses de salario que la empresa subcontratadora les adeuda, así como un ajuste salarial y el respeto a sus derechos.
Uno de los guardias, que solicitó omitir su nombre por temor a represalias, compartió con LA PRENSA que su salario mensual es de L11,000 pese a las extensas jornadas de trabajo.
“Tenemos turnos de 12 horas y a veces nos toca hacer doble turno. Hay días donde trabajamos hasta 24 horas”, relató el empleado, al señalar que, pese a la carga laboral y la responsabilidad de sus funciones, sus salarios se han mantenido bajos durante años.
Los trabajadores también cuestionaron la falta de cobertura médica, pese a desempeñar sus labores dentro de las instalaciones del Seguro Social. “Trabajamos en el IHSS, pero no tenemos seguro”, expresó el guardia, quien calificó la situación como contradictoria.
LA PRENSA también conoció que un miembro del personal de seguridad de la zona norte, tuvo que pedir apoyo externo para atender una emergencia médica de su hija, ya que no cuenta con cobertura del IHSS y los exámenes que requería eran costosos.
Durante la protesta, los guardias se unieron para hacer visible su inconformidad, pero luego retomaron sus puestos de trabajo para no afectar la seguridad de los pacientes o el personal médico.
Autoridades del hospital regional confirmaron que la manifestación se desarrolló durante la mañana y que, pese a la protesta, el personal de seguridad continuó desempeñando sus funciones con normalidad.
Por su parte, los trabajadores informaron que la empresa de seguridad privada que los contrata, les prometió realizar el pago de los salarios pendientes en los próximos dos días. Mientras esperan el cumplimiento de ese compromiso, aseguraron que continuarán laborando y buscarán abrir un diálogo para discutir otras demandas relacionadas con sus derechos laborales.