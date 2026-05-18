Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea construir un helipuerto en la Casa Blanca para evitar que los helicópteros Marine One dañen el jardín sur del complejo presidencial, según medios estadounidenses. La icónica imagen del presidente de Estados Unidos subiendo al helicóptero desde los jardines presidenciales podría cambiar con la construcción del helipuerto permanente que estaría listo este mismo verano, según fuentes anónimas consultadas por The Washington Post (TWP). A diferencia de otros proyectos de cambios en la Casa Blanca, funcionarios actuales y anteriores explicaron a los medios que desde hace tiempo se están llevando a cabo conversaciones sobre la posibilidad de añadir este helipuerto para evitar que se deterioren los jardines.

"Esto no es una idea descabellada de Trump", señaló un oficial militar retirado a TWP. Este funcionario añadió que otros intentos anteriores de construir el helipuerto se frenaron por la histórica resistencia a realizar cambios en el complejo de la Casa Blanca, una situación que Trump ha cambiado por completo. Este proyecto se sumaría a las obras que ya ha realizado en el complejo presidencial desde que empezó su segundo mandato.