La derecha española gana las elecciones de Andalucía al 90 % del recuento

España.

Los conservadores del Partido Popular (PP) ganaron este domingo las elecciones de la región española de Andalucía, aunque perderían la mayoría absoluta, según datos del 90 % del recuento, mientras que los socialistas (PSOE) quedarían en segunda posición y también bajarían.

En una cámara legislativa de 109 parlamentarios, el PP obtiene 53 por ahora (actualmente tiene 58), y el PSOE logra 28 (ahora son 30).

Por su parte, Vox (extrema derecha) saca 15 y gana dos respecto a los 14 actuales, según el resultado provisional.

Entre otras opciones de izquierda, la subida más espectacular sería para Adelante Andalucía, que pasa de dos a ocho; en tanto que la alianza Por Andalucía (Izquierda Unida-Sumar-Podemos) repite los cinco que ya tenía.