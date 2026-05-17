México desmantela 5 narcolaboratorios de drogas sintéticas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa

México.

Autoridades mexicanas informaron este domingo del desmantelamiento de cinco laboratorios clandestinos de metanfetamina en los estados de Jalisco, Nayarit (oeste) y Sinaloa (noroeste), donde aseguraron más de una tonelada de droga y casi 10.000 litros de precursores químicos.

El operativo fue encabezado por la Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de acciones contra estructuras dedicadas a la producción de drogas sintéticas, informaron las autoridades en un comunicado conjunto.

En El Saucillo, Jalisco, las fuerzas federales localizaron un laboratorio clandestino donde incautaron unos 600 kilos de metanfetamina terminada, además de 750 litros de precursores químicos y 425 kilos de sustancias sólidas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

Posteriormente, cerca de El Capomo, Nayarit, aseguraron 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida.

Este aseguramiento fue vinculado por las autoridades con Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', identificado como operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicado a la producción y distribución de drogas sintéticas en la región.