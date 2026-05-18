Sheinbaum enviará reforma para aplazar elección judicial de 2027 a 2028

México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que enviará a la Cámara de Diputados una reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección judicial federal y local, que incluye la simplificación de la boleta y una reducción en el número de candidaturas.

“Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección al Poder Judicial al 2028”, dijo la mandataria en su conferencia matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México, al argumentar que el cambio busca facilitar la votación ante la magnitud de los comicios ordinarios de 2027.

Sheinbaum explicó que el criterio principal no fue el costo, sino la operación electoral.

“Más que el costo es la facilidad para elegir”, sostuvo, al recordar que en 2027 hay elecciones previstas para renovar gubernaturas en 17 estados, la Cámara de Diputados, congresos locales y gobiernos municipales en gran parte del país.