Los restos mortales de la magistrada del TJE, Miriam Barahona, llegan a Tegucigalpa

Tegucigalpa

En medio de muestras de pesar, este martes arribaron a la capital los restos mortales de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, quien falleció recientemente en Estados Unidos tras una dura batalla contra una gave enfermedad.

“Siempre tenemos buenos recuerdos de ella”, dijo brevemente una de las hijas de la abogada, al tiempo que pidió a los medios de comunicación que respetaran este momento de profundo dolor.

Los diputados Mario Segura y Erika Urtecho llegaron a la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía para acompañar a los familiares en este difícil momento. “Fue una mujer de lucha, valiente y responsable hasta el final de sus días”, expresó Urtecho.

Se supo que el féretro de Barahona será trasladado hacia la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) en la colonia Miramontes, donde se le rendirá un homenaje póstumo por su trayectoria y militancia en el PL.

Se informó que posteriormente el féretro será trasladado hacia la funeraria La Auxiliadora de la capital, lugar designado para las honras fúnebres y su velatorio.

Barahona Rodríguez nació en Tegucigalpa el 13 de julio de 1976, hija de José Antonio Barahona Zelaya y Mirian Suyapa Rodríguez Perdomo.