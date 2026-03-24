Los restos mortales de la magistrada del TJE, Miriam Barahona, llegan a Tegucigalpa

En medio de muestras de pesar, este martes arribaron a la capital los restos mortales de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, quien falleció recientemente en Estados Unidos tras una dura batalla contra una gave enfermedad.
“Siempre tenemos buenos recuerdos de ella”, dijo brevemente una de las hijas de la abogada, al tiempo que pidió a los medios de comunicación que respetaran este momento de profundo dolor.
Los diputados Mario Segura y Erika Urtecho llegaron a la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía para acompañar a los familiares en este difícil momento. “Fue una mujer de lucha, valiente y responsable hasta el final de sus días”, expresó Urtecho.
Se supo que el féretro de Barahona será trasladado hacia la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) en la colonia Miramontes, donde se le rendirá un homenaje póstumo por su trayectoria y militancia en el PL.
Se informó que posteriormente el féretro será trasladado hacia la funeraria La Auxiliadora de la capital, lugar designado para las honras fúnebres y su velatorio.
Barahona Rodríguez nació en Tegucigalpa el 13 de julio de 1976, hija de José Antonio Barahona Zelaya y Mirian Suyapa Rodríguez Perdomo.
Trayectoria académica
Se graduó como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la UNAH, donde también obtuvo un posgrado en Derecho Penal. Máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona en 2015, alcanzando además el exequátur de Notaria número 1643, una de las máximas distinciones para un profesional del derecho en el país.
En el ámbito profesional, la magistrada construyó una carrera ascendente de más de dos décadas. Tras sus inicios en el sector privado como directora legal y experta en recuperación de carteras, ingresó a la Corte Suprema de Justicia en 2003. Allí se desempeñó como jueza de sentencia en diversas zonas del país y, gracias a su impecable desempeño, fue promovida a magistrada de Corte de Apelaciones con competencias en múltiples materias, incluyendo jurisdicción nacional.
Desde el 9 de septiembre de 2019, Barahona asumió el alto cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Electoral. Su labor no se limitó a los tribunales, pues también destacó como una prolífica docente en instituciones como la UNAH y la Universidad Católica.