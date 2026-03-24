Fiscales esperan que juicio político a Johel Zelaya fortalezca el Ministerio Público

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Asociación de Fiscales de Honduras expresó este martes su expectativa de que el juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya, tenga repercusiones positivas para el funcionamiento del Ministerio Público (MP), en medio de un proceso impulsado por el Congreso Nacional de Honduras.

El presidente del gremio, Randy Roberto Estrada, manifestó que la organización otorga un voto de confianza al Congreso para que conduzca el proceso de manera adecuada y conforme a la ley, subrayando la importancia de garantizar la institucionalidad.

Estrada señaló que la situación que derivó en el juicio político “era un secreto a voces” dentro del Ministerio Público, ya que desde hace más de un año se comentaba en los pasillos la posibilidad de un proceso de esta naturaleza. “Era algo que se veía venir”, expresó.

En ese sentido, recordó que la elección del fiscal general corresponde al Congreso Nacional, por lo que también es este órgano el que tiene la facultad de aplicar la figura del juicio político en caso de considerarlo necesario.