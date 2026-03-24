Yuri Mora asegura que el Ministerio Público opera con normalidad en todo el país

El portavoz del Ministerio Público,Yuri Mora, afirmó que la institución opera con normalidad en todo el territorio nacional. Según indicó, las actividades institucionales continúan y la ciudadanía puede confiar en que los servicios se prestan de manera continua, pese a la coyuntura política actual.
Esta declaración se produce luego de que el Congreso Nacional iniciara el proceso de Juicio Político contra el fiscal general Johel Zelaya durante la sesión del pasado lunes 23.
"Todos los procesos que están ya en los diferentes juzgados, si están con fecha y hora de llevar a cabo las audiencias se van mantener igual, así que en este sentido, no se está cambiado ni modificado nada", explicó Mora.
Asimismo, enfatizó que las personas que deseen presentar denuncias o consultar el estado de sus expedientes podrán hacerlo sin inconvenientes.
Juicio político contra Zelaya avanza
Por su parte, el Congreso Nacional aceptó ayer la denuncia que busca un juicio político contra Zelaya, relacionada con supuestas irregularidades en el proceso electoral de 2025, y ordenó su suspensión temporal del cargo.
El presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, informó la medida tras la sesión, que estuvo marcada por disturbios, incluyendo pitos, empujones, gritos, lanzamiento de agua y uso de pólvora, mientras se leían los motivos de la denuncia. La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), ahora en la oposición, se manifestó en contra de la decisión.
La votación contó con 93 sufragios a favor y formaliza el inicio del procedimiento legislativo para evaluar posibles responsabilidades políticas del fiscal general, en un contexto de fuerte polarización dentro del Congreso.