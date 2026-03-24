Yuri Mora asegura que el Ministerio Público opera con normalidad en todo el país

Tegucigalpa, Honduras

El portavoz del Ministerio Público,Yuri Mora, afirmó que la institución opera con normalidad en todo el territorio nacional. Según indicó, las actividades institucionales continúan y la ciudadanía puede confiar en que los servicios se prestan de manera continua, pese a la coyuntura política actual.

Esta declaración se produce luego de que el Congreso Nacional iniciara el proceso de Juicio Político contra el fiscal general Johel Zelaya durante la sesión del pasado lunes 23.

"Todos los procesos que están ya en los diferentes juzgados, si están con fecha y hora de llevar a cabo las audiencias se van mantener igual, así que en este sentido, no se está cambiado ni modificado nada", explicó Mora.