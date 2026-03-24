Zambrano propone sanciones económicas a diputados por conductas "bochornosas"

Tegucigalpa, Honduras

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, propuso elaborar un reglamento interno que incluya sanciones económicas para los diputados que protagonicen conductas inapropiadas dentro del hemiciclo, como las ocurridas en la sesión legislativa del lunes 23 de marzo. "Le pido disculpas al pueblo hondureño, por el bochornoso acto de Libertad y Refundación", manifestó Zambrano, en alusión a los hechos protagonizados por legisladores del Partido Libertad y Refundación, quienes emplearon cohetes y bombas de humo con la intención de interrumpir la sesión.

Ante esta situación, el presidente del Congreso planteó la necesidad de imponer castigos concretos para prevenir que estos incidentes se repitan. “Al diputado que venga a hacer estos actos, se le quiten 15 días de salario por disturbios en el hemiciclo”, señaló. Asimismo, invitó a la ciudadanía a pronunciarse a través de redes sociales y medios de comunicación sobre la aplicación de estas sanciones disciplinarias, al considerar que este tipo de comportamientos afecta la imagen del país.

De igual manera, Zambrano defendió el desempeño actual del Congreso, asegurando que en esta legislatura se garantiza el derecho a la palabra para todas las bancadas. "En este Congreso no pueden existir reclamos para tener el uso de la palabra porque les vamos a dar la palabra", afirmó.

Disturbios en plena sesión legislativa

Los incidentes se produjeron durante la sesión en la que se debatía el inicio de un juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, proceso que finalmente fue aprobado con 93 votos a favor, pese a las alteraciones dentro del hemiciclo.