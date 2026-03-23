Silbatazo de diputados de Libre impide sesión por juicio político

Tegucigalpa, Honduras

La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) protagonizó la noche de este lunes un silbatazo en el Congreso Nacional que impidió el desarrollo de la sesión en la que se pretendía presentar la denuncia de juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Durante más de una hora, los diputados hicieron sonar silbatos dentro del hemiciclo, evitando que avanzara la sesión legislativa. Además, denunciaron que el proceso contra Ochoa representa un intento más de fraude electoral y persecución política.

En medio del ambiente tenso, diputados de las bancadas nacionalista y de Libre se concentraron frente a los curules de la junta directiva, donde intercambiaron acusaciones y consignas. Mientras unos gritaban “Libre nunca más”, otros calificaban de corruptos a sus compañeros del Legislativo.

Ante la falta de condiciones para continuar, los diputados del Partido Liberal optaron por abandonar el hemiciclo legislativo por lo ocurrido.

Marlon Ochoa, representante de Libre en el CNE, es uno de los funcionarios señalados para responder ante el pleno por sus actuaciones durante las elecciones del 30 de noviembre de 2025.