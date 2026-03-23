“Fue una mujer que luchó por la democracia”: Flores Urrutia tras muerte de Miriam Barahona

TEGUCIGALPA

El magistrado resaltó que Barahona se distinguió por su constante lucha en favor de la institucionalidad, asegurando que su labor dejó una huella significativa dentro del Tribunal de Justicia Electoral.

El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, expresó su pesar por el fallecimiento de su compañera Miriam Barahona, a quien calificó como una mujer “guerrera” y profundamente comprometida con la democracia en Honduras.

“Fue una mujer que luchó por la democracia y por Honduras”, expresó en declaraciones brindadas al noticiero TN5 Matutino.

Flores Urrutia también enfatizó que, pese al deterioro de su estado de salud en los últimos meses, la funcionaria nunca abandonó sus funciones.

De acuerdo con el magistrado, Barahona se mantuvo firme en el cumplimiento de sus responsabilidades, sin excusas ni quejas.

“Ustedes fueron testigos del decaimiento de su salud, pero ella nunca dijo que no, nunca se quejó, siempre estuvo con ese ahínco y esa responsabilidad de estar al frente de la institución”, afirmó.

Recordó además un episodio ocurrido a finales de enero que, a su criterio, evidenció el alto nivel de compromiso de Barahona. Según relató, ella le pidió convocar a pleno antes de salir del país, con el propósito de dejar al día sus labores dentro del ente electoral.

Asimismo, se refirió a las dificultades internas que enfrentó la magistrada debido a su condición de salud, indicando que solicitó mayor flexibilidad para que pudiera participar de manera virtual en las sesiones, una petición que no siempre fue aceptada.

En ese sentido, mencionó al magistrado Mario Morazán, señalando que le pidió consideración hacia Barahona, aunque reconoció que esa situación ya quedó en el pasado.

Finalmente, Flores Urrutia reiteró que el legado de Miriam Barahona debe mantenerse como un referente de valentía, entrega y compromiso con la democracia hondureña, subrayando que dedicó todos sus esfuerzos al Tribunal de Justicia Electoral y al país.