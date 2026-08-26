DD HH rechazan restricciones en caso de Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras. La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) rechazaron las restricciones impuestas para la audiencia inicial contra el general retirado Roosevelt Leonel Hernández, prevista para el 1 de septiembre.

Las organizaciones cuestionaron que el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa negara habilitar un espacio más amplio para el desarrollo de la audiencia y expresaron preocupación por el lenguaje utilizado en la resolución judicial.

A su criterio, algunas expresiones pueden resultar estigmatizantes hacia periodistas, comunicadores, víctimas y defensores de derechos humanos interesados en observar el proceso.