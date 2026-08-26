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DD HH rechazan restricciones en caso de Roosevelt Hernández

Organizaciones de derechos humanos cuestionaron las limitaciones para observar la audiencia inicial contra el General Roosevelt Hernández

DD HH rechazan restricciones en caso de Roosevelt Hernández

Las organizaciones de Derechos Humanos cuestionaron que el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa negara habilitar un espacio más amplio para el desarrollo de la audiencia del General Roosevelt Hernández.

Tegucigalpa, Honduras. La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) rechazaron las restricciones impuestas para la audiencia inicial contra el general retirado Roosevelt Leonel Hernández, prevista para el 1 de septiembre.

Las organizaciones cuestionaron que el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa negara habilitar un espacio más amplio para el desarrollo de la audiencia y expresaron preocupación por el lenguaje utilizado en la resolución judicial.

A su criterio, algunas expresiones pueden resultar estigmatizantes hacia periodistas, comunicadores, víctimas y defensores de derechos humanos interesados en observar el proceso.

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En un pronunciamiento conjunto, Asopodehu y Joprodeh señalaron que la observación de procesos judiciales constituye un ejercicio legítimo que contribuye a la transparencia y a la rendición de cuentas.

También advirtieron que limitar la presencia de observadores bajo el argumento de garantizar el orden podría afectar la confianza pública en el sistema de justicia. Recordaron que organismos internacionales han advertido sobre los efectos de los discursos estigmatizantes contra defensores de derechos humanos.

Las organizaciones reconocieron que los tribunales deben garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las audiencias, pero insistieron en que ello no debe utilizarse para restringir la publicidad de un proceso de interés público. “La justicia debe ser pública, transparente y observable”, concluyeron.

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Redacción La Prensa
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