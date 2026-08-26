Gira de la Confianza llega a Honduras para conectar integridad y negocios

¿Quiénes son los empresarios hondureños de Alta Confianza 2026? ¿Cuáles son las empresas y marcas en las que confían los hondureños? Las respuestas se develarán este 27 de agosto, durante el evento Confianza Honduras organizada por Revista Estrategia & Negocios en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, al que están convocados un centenar de altos líderes empresariales y ejecutivos de Honduras.
Este encuentro reunirá a los principales líderes empresariales de Honduras, en el Centro de Convenciones Emprendedores, Expocentro, (San Pedro Sula, Honduras), de 6:00 pm a 9:00 pm.
Durante la jornada, E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE colocan la confianza en el centro de la agenda estratégica regional y presentarán los resultados de la Cuarta Edición de El Valor de la Confianza.
Luis Maturen, CEO de DATOS Group, abordará el panorama de la Confianza a partir de los resultados del Cuarto Estudio Confianza, y presentará los nuevos índices de Integridad y Cumplimiento, que enriquece el análisis sobre Confianza Institucional.
Por su parte, Italo Pizzolante, fundador de PIZZOLANTE, expondrá sobre los desafíos de construir confianza en tiempos de incertidumbre y disrupción a la luz de los resultados 2026.
Las voces hondureñas las aportarán: Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo Opsa y Estrategia & Negocios y anfitrión del encuentro; Mario Faraj, en su calidad de presidente de FUNDAHRSE y Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), ambas instituciones aliadas de Confianza 2026.
El encuentro también incluirá el reconocimiento a las Empresas, Líderes Empresariales y Marcas de más Alta Confianza en Honduras, a partir de los resultados de la investigación 2026 que este año alcanzó a más de 5.900 votantes.
La llegada de la Gira a Honduras brindará lecciones al escenario empresarial del país y proyectará la experiencia de líderes que deben construir credibilidad todos los días, tanto dentro de sus organizaciones como frente al mercado y la sociedad.La investigación 2026 confirma que CONFIANZA es un escudo reputacional para las empresas y empresarios en un contexto de desafíos y sus resultados brindan un panorama institucional de la CONFIANZA EN HONDURAS.
Papel empresarial líderes confiables
Durante la jornada, se desarrollará un Panel de Empresarios de Alta Confiaza en el que empresarios y ejecutivos compartirán sobre como gestionan la confianza y de que manera este intangible aporta a los negocios.Participarán Carlos Girón, vicepresidente ejecutivo de Imagen Corporativa y Comunicaciones de Banco Atlántida; Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas; y Ángelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula. La conversación será moderada por Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE.
La diversidad de sus experiencias permitirá conocer cómo la confianza se materializa en sectores distintos y qué prácticas pueden contribuir a convertirla en resultados para las organizaciones.
El evento cuenta con el copatrocinio de Banco Atlántida, Pinturas Americanas (marca invitadora) y Supermercados Colonial, Banco Azteca, Cargill y Corporación Flores.