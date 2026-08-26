Gira de la Confianza llega a Honduras para conectar integridad y negocios

¿Quiénes son los empresarios hondureños de Alta Confianza 2026? ¿Cuáles son las empresas y marcas en las que confían los hondureños? Las respuestas se develarán este 27 de agosto, durante el evento Confianza Honduras organizada por Revista Estrategia & Negocios en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, al que están convocados un centenar de altos líderes empresariales y ejecutivos de Honduras.

Este encuentro reunirá a los principales líderes empresariales de Honduras, en el Centro de Convenciones Emprendedores, Expocentro, (San Pedro Sula, Honduras), de 6:00 pm a 9:00 pm.

Durante la jornada, E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE colocan la confianza en el centro de la agenda estratégica regional y presentarán los resultados de la Cuarta Edición de El Valor de la Confianza.

Luis Maturen, CEO de DATOS Group, abordará el panorama de la Confianza a partir de los resultados del Cuarto Estudio Confianza, y presentará los nuevos índices de Integridad y Cumplimiento, que enriquece el análisis sobre Confianza Institucional.

Por su parte, Italo Pizzolante, fundador de PIZZOLANTE, expondrá sobre los desafíos de construir confianza en tiempos de incertidumbre y disrupción a la luz de los resultados 2026.

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Las voces hondureñas las aportarán: Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo Opsa y Estrategia & Negocios y anfitrión del encuentro; Mario Faraj, en su calidad de presidente de FUNDAHRSE y Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), ambas instituciones aliadas de Confianza 2026.

El encuentro también incluirá el reconocimiento a las Empresas, Líderes Empresariales y Marcas de más Alta Confianza en Honduras, a partir de los resultados de la investigación 2026 que este año alcanzó a más de 5.900 votantes.

La llegada de la Gira a Honduras brindará lecciones al escenario empresarial del país y proyectará la experiencia de líderes que deben construir credibilidad todos los días, tanto dentro de sus organizaciones como frente al mercado y la sociedad.La investigación 2026 confirma que CONFIANZA es un escudo reputacional para las empresas y empresarios en un contexto de desafíos y sus resultados brindan un panorama institucional de la CONFIANZA EN HONDURAS.