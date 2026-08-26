Confianza, integridad y reputación centran el debate empresarial de CA

Tegucigalpa, Honduras. La confianza se consolidó como uno de los principales temas de la agenda empresarial centroamericana durante la Segunda Cumbre Regional Confianza 2026, celebrada ayer en Ciudad de Guatemala, con la participación de más de 150 presidentes ejecutivos, empresarios, especialistas y altos directivos de la región. El encuentro, organizado por Revista Estrategia & Negocios, en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, abordó cómo las empresas pueden fortalecer la confianza en un escenario marcado por la incertidumbre económica, los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la desinformación y mayores exigencias de transparencia y responsabilidad. Durante la apertura, Jorge Canahuati Larach, CEO y presidente de Grupo OPSA y Revista E&N, con más de 40 años de trayectoria empresarial, destacó el papel del sector privado en la construcción de sociedades más sólidas y definió la cumbre como un espacio para impulsar una conversación regional sobre confianza.

El empresario sostuvo que la confianza se ha convertido en un factor estratégico para el crecimiento, la inversión y la cooperación, y remarcó que no se trata de un atributo que pueda imponerse, sino de un activo que se construye a partir de decisiones y comportamientos consistentes.

“La confianza no se compra ni se decreta, se construye con el tiempo, decisión tras decisión”, afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Narciso Casado Martín, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), afirmó que la confianza debe entenderse como un activo estratégico para el desarrollo económico y empresarial. “La confianza no es un plus, es una infraestructura invisible de nuestras economías”, señaló, al destacar que la ética y la capacidad de las empresas para hacer bien su trabajo son elementos que, juntos, generan valor. En su visión, las compañías ya no solo están llamadas a generar riqueza, sino también a crear oportunidades.

Líderes y calidad humana. En ese contexto, la cumbre presentó los resultados de la Cuarta Edición del estudio “Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza”, que identifica a los empresarios, empresas y marcas que generan mayores niveles de reputación y confianza entre los centroamericanos. El estudio incluyó casi 6,000 encuestas desde Guatemala hasta Panamá, segmentadas en dos audiencias: público informado y público general, que valoran a líderes empresariales por su liderazgo inspirador, calidad humana y sus resultados. La edición 2026 incorporó nuevos indicadores de integridad y cumplimiento, ampliando la medición hacia factores como honestidad, transparencia, igualdad, apego a la legalidad y coherencia entre lo que las organizaciones prometen y sus actuaciones. Luis Maturén, CEO de DATOS Group, explicó que esta evolución permite observar no solo qué empresas y líderes gozan de reconocimiento, sino también cuáles son los atributos que están determinando la confianza en las organizaciones y cómo estas percepciones cambian con el tiempo.

Subrayó, además, que la confianza requiere instituciones sólidas, estabilidad jurídica, transparencia y normas claras, y planteó que la relación entre gobiernos y sector privado es determinante para avanzar en el desarrollo. “Cuando los gobiernos entienden que la empresa privada es parte de la solución y no del problema, el país avanza”, sostuvo.