Marathón vs Real Estelí EN VIVO, hora y dónde ver Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras.

¡EN VIVO EL MINUTO A MINUTO!

¡MEDIO TIEMPO! Marathón se va al descanso con ventaja 1-0 sobre Real Estelí gracias al golazo de Brian Farioli.

Min.45 Se agregan tres minutos más en este primer tiempo.

Min.44 ¡TARJETA AMARILLA! Josué Quijano es amonestado en el Real Estelí por falta contra Brian Farioli.

Brian Farioli rompe el cero en el marcador con un disparo de derecha que supera al portero del Real Estelí. Lo gana el Marathón.

Min.42 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL MARATHÓN! ¡GOLAZO DE BRIAN FARIOLI! Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Min.41 ¡CAMBIO EN EL REAL ESTELÍ! Ingresa Kreyton Downs y se va lesionado Juan Barrera.

Min.35 ¡TAPADÓN! Buena pared de Messiniti con Carlos Argueta que soltó un zurdazo y gran salvada del portero John Faust para evitar el gol de Marathón.

Min.34 Llegaba con peligro el Real Estelí, la tenía Víctor Casado para pegarle, pero se durmió y la defensa de Marathón recuperó.

Min.31 ¡TARJETA AMARILLA! Óscar Acevedo es amonestado en el Real Estelí por falta contra Natanael Martínez.

Min.26 Disparo de Javier Arriaga que se va por arriba del arco del Marathón.

Min.24 ¡TARJETA AMARILLA! Víctor Casado es amonestado en el Real Estelí por falta contra Javier Arriaga.

Min.22 ¡TARJETA AMARILLA! Nicolás Messiniti es amonestado en el Marathón por una falta en ataque.

Min.21 ¡LA TUVO MARATHÓN! Farioli estuvo cerca de marcar tras una serie de rebotes en el área, pero a tiempo se cruzó Marvin Fletes para evitar el gol.

Un buen número de aficionados del Marathón coparon el sector de sol del estadio Morazán.

Min.15 Se pierde una buena ocasión el Real Estelí por medio de su capitán Josué Quijano que no pudo pegarle bien al balón dentro del área y la mandó afuera.

Min.14 No aprovechó Marathón el tiro de esquina, el centro de Farioli no lo pudo cabecear Arriaga.

Min.13 Tiro libre de Farioli al área rival, despeja la defensa y luego un centro es desviado al córner.

Min.12 Consigue Javier Arriaga una falta cerca del área. Cobrara Farioli.

Min.6 Perdona la amarilla el árbitro a Agenor Báez del Real Estelí por una falta contra Natanael Martínez.

Min.5 Primer aviso del Marathón con un disparo de Damin Ramírez que detuvo sin problemas el portero John Faust.

¡COMENZÓ EL PARTIDO! Marathón y Real Estelí ya se miden en el estadio Morazán.

Salen los futbolistas al campo del estadio Morazán para comenzar con los actos protocolares.

ALINEACIÓN DE REAL ESTELÍ: 1. John Faust, 4. Marvin Fletes, 6. Adrián Colombino, 7. Byron Bonilla, 11. Juan Barrera, 13. Agenor Báez, 21. Víctor Casado, 23. Óscar Acevedo, 24. Alberth Calero, 27. Josué Quijano y 28. Ricardo Blanco.

EL 11 TITULAR DEL MARATHÓN: 1. Jonathan Rougier, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 22. Carlos Argueta, 29. Carlos Pérez, 8. Tomas Sorto, 10. Damín Ramírez, 14. Javier Arriaga, 16. Natanael Martínez, 9. Brian Farioli y 11. Nicolás Messiniti.

Ya tenemos las alineaciones titulares de ambas escuadras.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Marathón contra Real Estelí por un boleto a cuartos de final de la Copa Centroamericana.

¡LA PREVIA!

Marathón y Real Estelí se jugarán hoy miércoles el pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, objetivo que ya logró el Alianza salvadoreño. Dirigido por el argentino Silvio Rudman, Marathón buscará en San Pedro Sula dejar en el camino a un Real Estelí que ha venido creciendo en el fútbol nicaragüense y ahora tiene como entrenador al argentino-hondureño Diego Vázquez.

El equipo hondureño, tercero en la clasificación del grupo B de la Copa Centroamericana con cuatro puntos, no debe tenerla fácil en el partido contra Real Estelí, que es segundo con seis. Marathón viene de perder por 0-1 ante Alianza, que, con nueve enteros ya aseguró su pase a los cuartos de final. El entrenador de Real Estelí confía en la clasificación de sus pupilos a la siguiente fase a pesar de estar compitiendo entre equipos campeones.

Vázquez considera que el grupo B es de los más difíciles en el torneo, en el que el rival con menos nivel es el Antigua guatemalteco. De ganar el miércoles, Real Estelí empataría en puntos con Alianza, incluso podría superarlo por diferencia de goles, dependiendo del resultado contra Marathón. El club hondureño, que espera cerrar en el segundo lugar, es acechado por el Herediano costarricense, cuarto en la clasificación con cuatro unidades. El partido entre Marathón y Real Estelí comenzará a las 6.30 de la noche y se podrá ver en territorio hondureño únicamente a través del canal streaming Disney plus de ESPN.

Probables alineaciones: