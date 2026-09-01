Naciones Unidas acompaña a Honduras para hacer frente a la sequía a causa de El Niño

Tegucigalpa, Honduras. El representante del Sistema de las Naciones Unidas, Alejandro Álvarez, dijo este martes que el organismo está acompañando a Honduras ante la severa sequía que sufren varias regiones del país a causa del fenómeno El Niño. "Nosotros, desde las Naciones Unidas, a través de las distintas agencias que la componen, estamos acompañando al Gobierno nacional, a los gobiernos locales, a la ciudad del Distrito Central (la capital, Tegucigalpa) para poder alcanzar a todas las personas más vulnerables", indicó Álvarez. El funcionario de la ONU dio esas declaraciones luego de una reunión con el presidente hondureño, Nasry Asfura, en la que también participaron otros representantes de la comunidad internacional, de la que dijo que "está mostrando su solidaridad con el país porque la situación lo amerita".

En algunas zonas del sur, este, centro y oeste de Honduras el cien por ciento los cultivos, principalmente granos básicos como maíz y frijol, se han perdido por la falta de lluvias, y se teme que la situación vuelva si la sequía continúa, porque podría dañar las cosechas previstas para finales del año. Álvarez señaló que en la reunión con Asfura, los miembros de su gabinete y el alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, hubo una exposición sobre la situación de 213 municipios que están bajo alerta por "la ausencia de lluvias, la afectación y el impacto que eso tiene en la alimentación, en la salud, en la producción en general, sobre todo en las familias más vulnerables". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Yo quiero decir en nombre de las Naciones Unidas y también en nombre de la Red Humanitaria de Honduras, que esta información que hemos recibido hoy es el producto de un trabajo en el terreno (...) se ha ido al detalle en cada uno de estos municipios", recalcó.