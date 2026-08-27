¿Cuánto tiempo más durará la sequía en Honduras?

El experto explicó que Honduras pasa por el período de canícula y que este se extenderá hasta la primera semana de septiembre. Debido a la influencia del fenómeno de El Niño, las lluvias que se generarán en la segunda semana de septiembre, serán limitadas en comparación con un período normal."Debido al fenómeno del niño, las lluvias que se esperan a partir de la segunda semana de septiembre, andarán abajo del promedio de un año normal. O sea, esperaremos lluvias en ese sector, pero con un déficit de hasta un 40% y en algunos sectores hasta un o 60%", dijo.De acuerdo con Centeno, en un año normal, las lluvias en el <b>Corredor Seco</b> alcanzan entre 250 y 550 milímetros; sin embargo, el fenómeno de El Niño podría provocar que estas bajen un 40%, es decir, de 150 a 330 milímetros. En el caso de que la reducción fuera del 60%, sería entre 100 y 220 milímetros de lluvia."Los pronósticos de lluvia que tenemos hasta ahora para septiembre nos indica estos valores, pero habrá que esperar como se desarrolla en los siguientes días porque es cambiante", indicó.<br />