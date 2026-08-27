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¿Cuánto tiempo más durará la sequía en Honduras?

La ausencia de lluvias afecta principalmente el Corredor Seco, una zona altamente productiva. Hay 103 municipios en alerta roja, localizados principalmente en el corredor secto de Honduras

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 13:28 -
  • Eleana Enamorado
¿Cuánto tiempo más durará la sequía en Honduras?

El Corredor Seco es la zona más afectada por la sequía en Honduras. La crisis ya cobra la vida de más de 400 cabezas de ganado, aseguran dirigentes del rubro.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Los hondureños enfrentan una de las crisis climáticas más severas de los últimos años, producto de la prolongada ausencia de lluvias que mantiene a gran parte del país bajo un estado de sequía extrema.

Estas condiciones climáticas, según expertos, ponen a 2026 como el período más seco registrado en el país en los últimos cinco años, lo que conlleva una escasez hídrica que mantiene en vilo al sector productivo que ya reporta grandes pérdidas de cosechas y ganado.

Pero ¿hasta cuándo se prolongarán estas condiciones extremas de sequía? Mario Centeno, pronosticador del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos y Sísmicos (Cenaos), informó a LA PRENSA que, en el caso del Corredor Seco, la zona mayormente afectada por la falta de lluvia, el panorama no es nada lento.

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El experto explicó que Honduras pasa por el período de canícula y que este se extenderá hasta la primera semana de septiembre. Debido a la influencia del fenómeno de El Niño, las lluvias que se generarán en la segunda semana de septiembre, serán limitadas en comparación con un período normal.

"Debido al fenómeno del niño, las lluvias que se esperan a partir de la segunda semana de septiembre, andarán abajo del promedio de un año normal. O sea, esperaremos lluvias en ese sector, pero con un déficit de hasta un 40% y en algunos sectores hasta un o 60%", dijo.

De acuerdo con Centeno, en un año normal, las lluvias en el Corredor Seco alcanzan entre 250 y 550 milímetros; sin embargo, el fenómeno de El Niño podría provocar que estas bajen un 40%, es decir, de 150 a 330 milímetros. En el caso de que la reducción fuera del 60%, sería entre 100 y 220 milímetros de lluvia.

"Los pronósticos de lluvia que tenemos hasta ahora para septiembre nos indica estos valores, pero habrá que esperar como se desarrolla en los siguientes días porque es cambiante", indicó.

Este es el último mapa de alerta por la sequía que publicó Copeco.

Este es el último mapa de alerta por la sequía que publicó Copeco.

 (Foto: Cortesía)

Dos meses de lluvia limitada

El meteorólogo refirió que la esperanza de lluvia en el Corredor Seco, que comprende los departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán y Olancho, empezará entre el 7 y el 10 de septiembre y se prolongará durante todo el mes de octubre.

El experto señaló que, a partir de noviembre, las condiciones secas arreciarán nuevamente debido al fenómeno de El Niño y que terminarían entre abril y mayo de 2027.

"El panorama nos indica que las probabilidades de lluvia para el sector del Corredor Seco serán solo en septiembre y octubre. Ya para noviembre, vuelven las condiciones secas y se extenderán hasta mayo del otro año. Esperamos que las lluvias se adelanten para ese mes. Esta es una situación difícil", manifestó.​​​​​​​

Alertas, declaratorias de emergencia

La tarde del miércoles pasado, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó los niveles de emergencia por la sequía, a falta de lluvia, y declaró la alerta roja en 103 municipios del país que corresponden a los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Valle, Intibucá y Lempira.

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Asimismo, decretó alerta amarilla en 82 municipios correspondientes a los departamentos de Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Olancho, Yoro, Intibucá, Lempira y Ocotepeque.

Moisés Abraham Molina, ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), informó recientemente que el país estaba con una declaratoria de emergencia que ha conllevado a brindar asistencia humanitaria, alimentos, entrega de insumos agrícolas, atención en salud y obras para garantizar el acceso al agua en los municipios más afectados.

"En este momento alrededor de 1.6 millones de personas están en crisis alimentaria independiente de las cosechas por falta de lluvias y podemos llegar a 1.9 millones por el fenómeno del Niño", aseguró el ministro de la SAG.

El sector ganadero indica que a falta de lluvia, el alimento para el ganado es escaso al igual que el agua, lo que facilita que estos mueran.

El sector ganadero indica que a falta de lluvia, el alimento para el ganado es escaso al igual que el agua, lo que facilita que estos mueran.

 (Foto: LA PRENSA)

Preocupación

En Choluteca, las consecuencias de la sequía por la falta de lluvias han provocado no solo la escasez de alimentos, sino también la muerte de ganado. Mario Argeñal, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos del departamento, declaró a LA PRENSA que decir que 200 reses han muerto por la sequía en la zona sur del país es poco, pues estima que son más de 400. Señaló que solo en San José de Pespire han muerto 100 animales.

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"Estamos entrando a un proceso de un fenómeno que lo llamaría la tragedia del sector agropecuario de la región sur, porque la siembra de primera se perdió en un 100%. Nosotros los ganaderos compramos manzanas sembradas de guate que no lograron producir para alimentar a nuestro ganado. Es preocupante porque aunque se tenga dinero no hay alimento para el ganado en la región sur, no hay silo de maíz, no hay guate y paca de heno", aseveró Argeñal.

Edgar Oliva, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Esteban (Agase), manifestó que en ese municipio ha habido poca precipitación de lluvias, pero que hasta ahora no han registrado muerte de animales. Sin embargo, dijo que les preocupa que no habrá suficiente inventario de alimentos para el próximo año debido a que la siembra de primera de granos se perdió.

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Eleana Enamorado
Eleana Enamorado
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah-Cortés). Periodista multimedia con más de cuatro años de experiencia en notas de salud, desastres naturales, historias humanas y en especial énfasis en notas judiciales y de sucesos.

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