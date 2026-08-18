Gualcinse, Lempira, declara emergencia municipal por la sequía y pérdidas agrícolas

La Corporación Municipal de Gualcinse , Lempira, declaró emergencia en el municipio debido a las graves afectaciones provocadas por la sequía prolongada y los efectos del cambio climático en las actividades agrícolas, ganaderas y el acceso al agua.

Según consta en el acta municipal número 250-2026, las condiciones climáticas adversas han provocado pérdidas significativas y, en algunas comunidades, totales en cultivos de maíz , frijol, maicillo y pasto.

La decisión fue aprobada por unanimidad durante una sesión ordinaria celebrada en el salón de eventos de la alcaldía municipal de Gualcinse, presidida por el alcalde Milton Otilio Bautista Delcid .

La municipalidad cuantificó las pérdidas en aproximadamente 1,400 manzanas de maíz, 520 de frijol, 200 de maicillo y 650 manzanas de pasto afectadas por la falta prolongada de lluvias.

La situación también golpeó a los productores ganaderos, quienes enfrentan dificultades para conseguir agua y alimento para sus animales. Ante la falta de condiciones para sostener el ganado, algunos propietarios se han visto obligados a vender sus vacunos.

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La Corporación Municipal también señaló una reducción considerable en el caudal de los ríos Mocal, Yupual y Pichigual. De acuerdo con el acta, las cuencas de estos afluentes han disminuido en un 80 por ciento debido a la sequedad, afectando también el abastecimiento de agua para las familias.

Ante este panorama, la municipalidad reconoció como población afectada a las familias y comunidades que han sufrido pérdidas en sus medios de vida, especialmente productores de maíz, frijol, maicillo y ganaderos.

Como parte del acuerdo, la Alcaldía deberá levantar y documentar las pérdidas y necesidades de las comunidades para gestionar ayuda ante autoridades departamentales y nacionales, organismos de cooperación, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales.

La Corporación Municipal también facultó al alcalde y a las dependencias correspondientes para gestionar alimentos, insumos agrícolas, asistencia técnica, recursos y ayuda humanitaria. La declaratoria permanecerá vigente mientras persistan las condiciones que provocaron la emergencia.