Gualcinse, Lempira, declara emergencia municipal por la sequía y pérdidas agrícolas

La Corporación Municipal de Gualcinse, Lempira, declaró emergencia en el municipio debido a las graves afectaciones provocadas por la sequía prolongada y los efectos del cambio climático en las actividades agrícolas, ganaderas y el acceso al agua.
La decisión fue aprobada por unanimidad durante una sesión ordinaria celebrada en el salón de eventos de la alcaldía municipal de Gualcinse, presidida por el alcalde Milton Otilio Bautista Delcid.
Según consta en el acta municipal número 250-2026, las condiciones climáticas adversas han provocado pérdidas significativas y, en algunas comunidades, totales en cultivos de maíz, frijol, maicillo y pasto.
La municipalidad cuantificó las pérdidas en aproximadamente 1,400 manzanas de maíz, 520 de frijol, 200 de maicillo y 650 manzanas de pasto afectadas por la falta prolongada de lluvias.
La situación también golpeó a los productores ganaderos, quienes enfrentan dificultades para conseguir agua y alimento para sus animales. Ante la falta de condiciones para sostener el ganado, algunos propietarios se han visto obligados a vender sus vacunos.
La Corporación Municipal también señaló una reducción considerable en el caudal de los ríos Mocal, Yupual y Pichigual. De acuerdo con el acta, las cuencas de estos afluentes han disminuido en un 80 por ciento debido a la sequedad, afectando también el abastecimiento de agua para las familias.
Ante este panorama, la municipalidad reconoció como población afectada a las familias y comunidades que han sufrido pérdidas en sus medios de vida, especialmente productores de maíz, frijol, maicillo y ganaderos.
Como parte del acuerdo, la Alcaldía deberá levantar y documentar las pérdidas y necesidades de las comunidades para gestionar ayuda ante autoridades departamentales y nacionales, organismos de cooperación, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales.
La Corporación Municipal también facultó al alcalde y a las dependencias correspondientes para gestionar alimentos, insumos agrícolas, asistencia técnica, recursos y ayuda humanitaria. La declaratoria permanecerá vigente mientras persistan las condiciones que provocaron la emergencia.