Gobierno suma a las alcaldías al Plan Nacional Estratégico de Seguridad Hídrica

Tegucigalpa, Honduras

El acceso seguro y sostenible al agua es el objetivo del Plan Nacional Estratégico de Seguridad Hídrica, cuya construcción impulsa el Gobierno del presidente Nasry Asfura con la participación de los gobiernos locales.

Como parte de esta ruta de trabajo, la designada presidencial Diana Herrera sostuvo una reunión con la junta directiva de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), encabezada por su presidente, Juan Carlos Molina, con el acompañamiento técnico de Karen Ramos, directora nacional de Visión Mundial Honduras, y Nohely Girón, directora del programa. Durante el encuentro se socializó la hoja de ruta de la Mesa Técnica Nacional de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) y se planteó la necesidad de que las alcaldías se incorporen activamente a este esfuerzo, tomando en cuenta que desde los municipios se conocen de primera mano las necesidades de las comunidades.

Plan será presentado en marzo de 2027

Herrera explicó que la meta es que el próximo 22 de marzo de 2027, en el marco del Día Mundial del Agua, Honduras pueda contar con este instrumento nacional, construido de manera articulada entre el Gobierno, las municipalidades, instituciones y organizaciones que trabajan en el sector. La designada presidencial destacó que el respaldo del presidente Asfura y de la primera dama Lissette del Cid de Asfura ha sido fundamental para impulsar esta iniciativa, que busca pasar de acciones aisladas a una estrategia nacional con objetivos concretos y soluciones sostenibles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Uno de los principales desafíos identificados es el impacto de la sequía, particularmente en comunidades del Corredor Seco, donde la disponibilidad de agua representa una necesidad cada vez más urgente. Ante esta realidad, Herrera hizo un llamado a tomar medidas desde ahora y a fortalecer el trabajo conjunto para atender a las poblaciones más vulnerables.

Alcaldías plantean mayor participación

Por su parte, el presidente de Amhon, Juan Carlos Molina, manifestó la disposición de los alcaldes de sumarse a la mesa de trabajo, al considerar que el acceso al agua es una prioridad para todos los municipios del país. Señaló que existe voluntad para construir un planteamiento con mayor cobertura y decisiones firmes que permitan mejorar las condiciones de cada comunidad.