Es un montaje el arte atribuido al INE que anuncia acompañamiento militar a censistas

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula la imagen de un arte atribuido al Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que supuestamente se anuncia que miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) acompañarán a los censistas durante el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda de Honduras. Sin embargo, es falso. Se trata de un montaje realizado con inteligencia artificial (IA) a partir de un arte original publicado por el INE en Facebook el 9 de agosto de 2026. Además, el INE confirmó a LA PRENSA Verifica que la imagen difundida en redes sociales no pertenece a la institución y que es falso que exista acompañamiento militar durante el proceso censal. “La PMOP dice presente al censo poblacional”, dice textualmente una publicación de Facebook que comparte la imagen desde el 16 de agosto de 2026.

El XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda comenzó formalmente el lunes 10 de agosto de 2026, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Estadística. El levantamiento se realiza 13 años después del último censo oficial, efectuado en 2013. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según datos proporcionados por el gerente de Estadísticas Sociales del INE, Wilmer Banegas, durante la primera semana del censo fueron registradas más de 689 mil personas y se visitaron unas 250 mil viviendas. Por otra parte, la desinformación ha marcado el desarrollo del proceso censal desde sus primeros días. LA PRENSA Verifica ya desmintió varias narrativas falsas que comenzaron a circular desde el 10 de agosto de 2026.

Montaje con IA

Al realizar una búsqueda inversa en Google con la imagen difundida en redes sociales, LA PRENSA Verifica encontró el arte original publicado por el Instituto Nacional de Estadística en Facebook el 9 de agosto de 2026.

Sin embargo, en la publicación original no aparece ningún miembro de la Policía Militar ni se anuncia el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a los censistas.

Una revisión detallada de la imagen alterada permitió identificar inconsistencias asociadas a una posible manipulación mediante inteligencia artificial. Entre ellas se observan elementos ligeramente borrosos en comparación con el arte original del INE y una inserción poco natural del supuesto miembro de la Policía Militar, cuya apariencia y tonalidades no se integran de manera coherente con la composición gráfica original. Además, al analizar la imagen con la herramienta de detección de contenido manipulado con inteligencia artificial DeepIA, el resultado indicó una probabilidad del 95% de que haya sido modificada mediante esta tecnología.