Asfura no dijo que quienes protesten “se aburrirán” ni que el aumento de combustibles “va porque va”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, una declaración en la que supuestamente afirma que quienes protesten “se aburrirán” y que el aumento de los combustibles “va porque va”.

Sin embargo, esto es falso. LA PRENSA Verifica no encontró registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden que Asfura haya pronunciado esas declaraciones.

Además, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, confirmó a LA PRENSA Verifica que el mandatario no expresó esas palabras.

“‘Que protesten, se van a aburrir’: Gobierno de Asfura sobre las manifestaciones. El aumento a los combustibles ‘va porque va’”, dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook compartida decenas de veces desde el 30 de septiembre de 2026.

La difusión de la publicación ocurre en medio de las protestas registradas en Honduras por el incremento en el precio de los combustibles.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Desde el 28 de septiembre de 2026 se registraron manifestaciones y bloqueos en distintos puntos del país, coincidiendo con la entrada en vigencia de una nueva estructura de precios. En Tegucigalpa, el galón de diésel pasó a costar 153.53 lempiras, la gasolina superior 153.17 lempiras y la regular 135.26 lempiras.

Las protestas se reportaron en sectores del Distrito Central y en diferentes puntos de Cortés, entre ellos San Pedro Sula, Choloma y Villanueva. Transportistas y otros manifestantes realizaron bloqueos en carreteras para expresar su rechazo al incremento de los carburantes.

En Cofradía, Cortés, las protestas continuaron el 29 de septiembre, cuando pobladores bloquearon varios sectores de la carretera CA-4 en rechazo al alza de los combustibles.

La Policía Nacional realizó un operativo para habilitar el paso en sectores como la colonia Lempira, Brisas del Sur y el desvío antes de llegar a Cofradía.

Durante la noche del 29 y la madrugada del 30 de septiembre se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales en la zona. EL HERALDO reportó disparos, quema de llantas, bloqueos, saqueos y personas detenidas durante los disturbios.

Las protestas continuaron el 1 de octubre. Transportistas bloquearon desde las primeras horas de la mañana varios puntos de la carretera CA-5, en el sector de Dos Caminos, Villanueva, Cortés, en rechazo al precio del diésel y por el impacto del costo de los combustibles en sus operaciones.

La Policía Nacional posteriormente despejó el lugar, aunque el servicio de transporte público permaneció suspendido en la zona.