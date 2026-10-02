Tome nota: así atenderán la Liga contra el Cáncer y otros centros médicos en el feriado

San Pedro Sula, Honduras. Si tiene una cita médica, tratamiento o algún trámite pendiente para la próxima semana, tome nota. El Feriado Morazánico modificará la atención en varios establecimientos de salud, que ya comenzaron a informar sobre cierres y horarios especiales. El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Hospital de Ojos Fraternidad y la Liga Contra el Cáncer están entre las instituciones que anunciaron cambios en sus servicios. En el caso del IHSS, el asueto abarcará del lunes 5 al viernes 9 de octubre y aplicará tanto para las áreas administrativas como de salud a nivel nacional. Durante esos cinco días no habrá atención regular en oficinas y centros asistenciales. Sin embargo, permanecerán activos los servicios considerados indispensables.

Las emergencias continuarán funcionando en el Hospital de Especialidades, en Tegucigalpa, y en el Hospital Regional del Norte, en San Pedro Sula. También se mantendrán las áreas de Hemodiálisis para los pacientes con tratamientos programados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Clínica Periférica No. 1 de Barrio Abajo atenderá de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche el sábado 10 y domingo 11 de octubre. El IHSS recordó a sus derechohabientes que deben portar su DNI y, cuando corresponda, el carné de afiliación de los menores de edad. Las oficinas, clínicas y hospitales retomarán sus horarios habituales el lunes 12 de octubre.

Hospital de Ojos cerrará una semana

El Hospital de Ojos Fraternidad también suspenderá sus actividades por la Semana Morazánica. El centro informó que no laborará desde el sábado 3 hasta el sábado 10 de octubre y retomará la atención el lunes 12 en su horario habitual. Los pacientes que tenían previsto acudir durante ese período deberán tomar en cuenta el cierre antes de trasladarse.

Liga Contra el Cáncer modifica atención

La Liga Contra el Cáncer aplicará un esquema distinto. Sus instalaciones cerrarán el miércoles 7 de octubre a partir de las 11:00 de la mañana y permanecerán sin atención durante el jueves 8 y viernes 9. La institución reanudará sus servicios el lunes 12 de octubre, en horario habitual. Los cambios son especialmente importantes para pacientes con consultas, controles o procedimientos previstos durante esos días, por lo que conviene verificar previamente la reprogramación correspondiente.

¿Por qué hay feriado?

El Feriado Morazánico concentra los feriados cívicos correspondientes al 3, 12 y 21 de octubre. El mecanismo vigente deriva del Decreto Legislativo 78-2015, que trasladó y unificó esas fechas con el propósito de favorecer, entre otros objetivos, el turismo interno. Para 2026, el Gobierno concedió a los empleados de la administración pública asueto entre el lunes 5 y viernes 9 de octubre, con la aclaración de que el lunes 5 y martes 6 serán tomados a cuenta de vacaciones. Las instituciones vinculadas con emergencias y prevención deben mantener las operaciones necesarias.