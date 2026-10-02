Gobierno instala comité para aplicar Ley de Justicia Energética

Tegucigalpa, Honduras. Un día después de la publicación de la Ley de Justicia Energética en el diario oficial La Gaceta, el Gobierno instaló este jueves el Comité Interinstitucional de Seguimiento, encargado de coordinar la implementación de la reforma del sector eléctrico. El comité es presidido por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, y está integrado por representantes de la Secretaría de Energía, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) y la Secretaría de Finanzas. Durante la primera reunión comenzaron a definirse los planes de ejecución de las disposiciones contenidas en la ley, entre ellas la reorganización de la Enee, la transformación del operador del sistema y la reestructuración de la Cree.

“Estamos organizando los planes para llevar a ejecución lo que está en la ley”, explicó el ministro de Energía, Eduardo Oviedo. Uno de los primeros objetivos será avanzar en la preparación de una licitación de 600 megavatios. Según Oviedo, se prevé tener homologadas las bases para avanzar hacia la convocatoria a principios del próximo año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario señaló que Honduras ha pasado varios años sin procesos de licitación abierta, lo que ha incidido en los costos de generación al recurrirse a plantas de generación rápida, generalmente alimentadas con diésel. El gerente de la Enee, Guillermo Peña Panting, indicó que la instalación del comité permitirá establecer una hoja de ruta y coordinar las responsabilidades de las instituciones involucradas. “Ya empezó el proceso, ya está la mesa conformada, ya hay un plan de ruta en trabajo y eso nos pone a correr con los tiempos que establece la ley”, afirmó. Peña Panting explicó que el siguiente paso será convertir las disposiciones aprobadas en acciones concretas, con metas y responsabilidades definidas para cada institución.

Por su parte, el comisionado presidente de la Cree, Héctor Corrales, informó que en la primera reunión se revisaron las funciones que deberá asumir cada entidad y los primeros componentes de la hoja de ruta. Ese documento será formalizado en las próximas semanas y posteriormente remitido al Congreso Nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación. Entre las tareas iniciales también figuran la reglamentación que deberá desarrollar la Cree, las acciones de Finanzas para fortalecer la sostenibilidad financiera del sector y las medidas encaminadas a reducir las pérdidas de la Enee.