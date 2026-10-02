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La Ceiba alista conciertos, playas y turismo de aventura para el Feriado Morazánico

Ante la llegada de la semana de receso de octubre, utoridades de la Oficina Municipal de Turismo de La Ceiba anunciaron una atractiva programación de eventos para recibir a los visitantes

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 15:46 -
  • Carlos Molina
La Ceiba alista conciertos, playas y turismo de aventura para el Feriado Morazánico

La agenda de conciertos arrancará este miércoles 7 de octubre en el Paseo de los Ceibeños, complementada con las atracciones extremas en la cuenca del río Cangrejal y la amplia oferta gastronómica y de playas del municipio.

 Foto: La Prensa

La Ceiba, Atlántida. La Oficina Municipal de Turismo de La Ceiba tiene lista una variada oferta de entretenimiento, música y aventura para dar la bienvenida a miles de veraneantes que visitarán la "Novia de Honduras" durante las vacaciones del feriado Morazánico.

De acuerdo con la programación oficial, las actividades en La Ceiba arrancarán el próximo miércoles 7 de octubre con conciertos, animaciones y ferias de emprendedores en los principales puntos de reunión de la ciudad, como el Paseo de los Ceibeños y el Malecón.

Noches de música en el Paseo de los Ceibeños

Para ambientar las noches del feriado, se ha preparado una cartelera de agrupaciones musicales que amenizarán el ambiente festivo en la zona costera ceibeña. Entre los artistas y grupos confirmados destacan: Grupo Candela, Costa Brava, Bonus Track y La Guanajeña.

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"Vamos a tener activaciones, animación y feria de emprendedores en el Malecón y el Paseo de los Ceibeños", anunció Roselyn Castillo, directora de la Oficina Municipal de Turismo.

Naturaleza, aventura y gastronomía

Además del ambiente festivo en el casco urbano, la funcionaria destacó la diversidad de atractivos naturales y de aventura en la Cuenca del Cangrejal con los que cuenta el municipio para el disfrute de los visitantes nacionales e internacionales.

"La Ceiba ofrece deporte extremo, senderismo, rafting y canopy en la Cuenca, además de una rica gastronomía", apuntó Castillo, recordando también que el municipio dispone de playas limpias tanto en la zona céntrica como en el sector de playa Perú y las comunidades garífunas de Corozal y Sambo Creek.

"Invitamos a todos los hondureños a visitar La Ceiba durante este Feriado Morazánico para que disfruten de todo lo que la Novia de Honduras tiene para ofrecer", puntualizó.

El paseo de los Ceibeños es uno de los sitios turísticos mas visitados de la Novia de Honduras.

El paseo de los Ceibeños es uno de los sitios turísticos mas visitados de la Novia de Honduras.

 (Foto: La Prensa )

Lanzamiento de operativos de seguridad Conapremm

Como parte de los preparativos para garantizar la tranquilidad de los turistas, este viernes 2 de octubre se llevó cabo el lanzamiento oficial de los operativos del Comité Nacional de Prevención en Instalaciones Masivas (Conapremm).

¿Estarán listas las carreteras para la Semana Morazánica?

El evento realizado en la zona de Playa El Partenón tiene el lema: “Cuida de los que en ti confían”. En esta actividad, las distintas instituciones de socorro y seguridad que integran el comité desplegarán sus equipos y darán inicio a las acciones preventivas en ejes carreteros, balnearios y sitios de alta afluencia en toda la región.

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Carlos Molina
Carlos Molina
Periodista

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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