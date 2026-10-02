La Ceiba alista conciertos, playas y turismo de aventura para el Feriado Morazánico

La Ceiba, Atlántida. La Oficina Municipal de Turismo de La Ceiba tiene lista una variada oferta de entretenimiento, música y aventura para dar la bienvenida a miles de veraneantes que visitarán la "Novia de Honduras" durante las vacaciones del feriado Morazánico. De acuerdo con la programación oficial, las actividades en La Ceiba arrancarán el próximo miércoles 7 de octubre con conciertos, animaciones y ferias de emprendedores en los principales puntos de reunión de la ciudad, como el Paseo de los Ceibeños y el Malecón.

Noches de música en el Paseo de los Ceibeños

Para ambientar las noches del feriado, se ha preparado una cartelera de agrupaciones musicales que amenizarán el ambiente festivo en la zona costera ceibeña. Entre los artistas y grupos confirmados destacan: Grupo Candela, Costa Brava, Bonus Track y La Guanajeña.

"Vamos a tener activaciones, animación y feria de emprendedores en el Malecón y el Paseo de los Ceibeños", anunció Roselyn Castillo, directora de la Oficina Municipal de Turismo.

Naturaleza, aventura y gastronomía

Además del ambiente festivo en el casco urbano, la funcionaria destacó la diversidad de atractivos naturales y de aventura en la Cuenca del Cangrejal con los que cuenta el municipio para el disfrute de los visitantes nacionales e internacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La Ceiba ofrece deporte extremo, senderismo, rafting y canopy en la Cuenca, además de una rica gastronomía", apuntó Castillo, recordando también que el municipio dispone de playas limpias tanto en la zona céntrica como en el sector de playa Perú y las comunidades garífunas de Corozal y Sambo Creek. "Invitamos a todos los hondureños a visitar La Ceiba durante este Feriado Morazánico para que disfruten de todo lo que la Novia de Honduras tiene para ofrecer", puntualizó.

Lanzamiento de operativos de seguridad Conapremm

Como parte de los preparativos para garantizar la tranquilidad de los turistas, este viernes 2 de octubre se llevó cabo el lanzamiento oficial de los operativos del Comité Nacional de Prevención en Instalaciones Masivas (Conapremm).