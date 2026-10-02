¿Hasta cuándo atenderán los bancos por el Feriado Morazánico 2026?

Tegucigalpa, Honduras. El sistema bancario y financiero nacional permanecerá cerrado al público desde el miércoles 7 de octubre a las 12:00 del mediodía hasta el sábado 10 de octubre a las 12:00 del mediodía, debido al Feriado Morazánico 2026, informó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Durante este período no habrá atención presencial en las agencias bancarias el miércoles por la tarde, jueves 8, viernes 9 ni durante la mañana del sábado 10 de octubre.

Sin embargo, los usuarios podrán continuar utilizando los servicios de banca electrónica y la red de cajeros automáticos, que permanecerán disponibles durante el asueto. El Cohep recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias para realizar con anticipación los trámites que requieran atención presencial en las instituciones bancarias.

El cierre de las instituciones financieras forma parte de las disposiciones establecidas para la Semana Morazánica, cuyo período de descanso para los empleados del sector privado comenzará el miércoles 7 de octubre al mediodía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el Cohep, el Feriado Morazánico finalizará el sábado 10 de octubre a las 12:00 del mediodía, momento en que concluirá el período establecido para los trabajadores del sector privado.