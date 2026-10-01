Honduras espera movilización de 500.000 turistas durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades de Honduras esperan una movilización de 500.000 turistas a distintas regiones del país durante la 'Semana Morazánica', en la que los empleados públicos tendrán días feriados del 5 al 9 de octubre, informó este jueves el ministro de Turismo, Andrés Ehrler.

Según el alto funcionario, la movilización de turistas generará una derrama económica de 600 millones de lempiras (22,2 millones de dólares) entre "hoteles, restaurantes, comercios, transportistas, artesanos, guías y pequeños emprendimientos vinculados al turismo".

La 'Semana Morazánica', este año bajo el lema 'Salí y quédate en Honduras', es una iniciativa gubernamental para fomentar el turismo interno, aprovechando que en octubre se registran tres días oficiales de asueto, el 3, por el nacimiento del prócer Francisco Morazán, hace 234 años; el 12, por el Descubrimiento de América, en 1492, y el 21, dedicado a las Fuerzas Armadas.